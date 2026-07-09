«Художник видит вокруг себя натуру, ищет хорошее место именно для своего нынешнего состояния — творческого, душевного. И задействует все пять чувств», — рассказала Ольга Ефимова «Зеленоград.ру».

Одной из первых усадеб этого проекта для неё стала Грачёвка у Ховрино. Сейчас доступ к ней ограничен из-за реставрации, но в 2024 году художница успела написать её с натуры. Эта работа уже участвовала в выставках в Петербурге и Москве.

«Когда мы там рисовали, у усадьбы были плачущие кариатиды с трещинами, стонущие львы. Это очень сильное впечатление», — вспоминает Ольга.

В Шахматове, усадьбе Александра Блока, пленэр был ещё и погружением в историю места: художники слушали экскурсоводов и стихи Блока, смотрели, как работают коллеги. По словам Ефимовой, всё это потом влияет на картину.