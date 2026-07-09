В экспозиции выставка «Координаты истории: русские усадьбы» — более 80 работ о старинных усадьбах, созданных маслом, акварелью, пастелью, темперой, батиком, пером, углём и линером.
Проект Ассоциации художников-пленэристов посвящён культурному наследию, которое легко потерять: одни усадьбы разрушаются, другие закрыты на долгую реставрацию, часть уже утрачена.
Среди участников — зеленоградская художница Ольга Ефимова, член Ассоциации художников-пленэристов и Союза художников Зеленограда.
За время проекта художники и фотографы побывали в десятках усадеб по всей стране. Ольга Ефимова участвовала в разных пленэрах — в том числе в усадьбах недалеко от родного города.
На выставке она представила четыре работы маслом — с пленэров в Шахматове, Середникове, Поливанове и Константинове. Ефимова участвовала в проекте не только как художник: по её словам, она была куратором некоторых пленэров, собирала художников и всех желающих, а выезды поддерживал Союз художников Зеленограда.
По словам Ефимовой, пленэры, выставки и публикации вокруг проекта помогают заново обратить внимание на забытые усадьбы. Иногда после этого у них появляются новые владельцы, инвесторы или меценаты, и здания начинают восстанавливаться. Ольга отдельно отмечает руководителя проекта Линду Крицкую: по её словам, именно она объединила художников вокруг темы исчезающих усадеб и ведёт эту просветительскую работу.
Ефимова подчёркивает: пленэрные работы ценны именно встречей с местом — художник видит усадьбу вживую, а не переносит на холст фотографию.
«Художник видит вокруг себя натуру, ищет хорошее место именно для своего нынешнего состояния — творческого, душевного. И задействует все пять чувств», — рассказала Ольга Ефимова «Зеленоград.ру».
Одной из первых усадеб этого проекта для неё стала Грачёвка у Ховрино. Сейчас доступ к ней ограничен из-за реставрации, но в 2024 году художница успела написать её с натуры. Эта работа уже участвовала в выставках в Петербурге и Москве.
«Когда мы там рисовали, у усадьбы были плачущие кариатиды с трещинами, стонущие львы. Это очень сильное впечатление», — вспоминает Ольга.
В Шахматове, усадьбе Александра Блока, пленэр был ещё и погружением в историю места: художники слушали экскурсоводов и стихи Блока, смотрели, как работают коллеги. По словам Ефимовой, всё это потом влияет на картину.
В Зеленограде Ефимова тоже пишет с натуры: среди любимых мест она называет Парк Победы и парк в 15-м микрорайоне. Ещё она участвует в художественных встречах в музее — там пишут портреты и натюрморты.
Выставка продлится до 16 июля. Посмотреть её можно с 10:00 до 21:00, вход свободный.
Картины Ольги Ефимовой можно приобрести, связавшись с художницей вконтакте: https://vk.ru/id178108325