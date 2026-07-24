Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 25-26 июля и новую неделю 24.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Выбирайте событие по дате, возрасту, адресу и интересам.

Парад кораблей — на Речном вокзале

26 июля, в воскресенье, с 10:00 до 17:00 здесь отметят День Военно-Морского Флота — программа развернется и на воде, и на суше. Подробности здесь

Интерактивы летних фестивалей

  • День Нептуна, дворовые игры и рисование — подборка интерактивов для детей под открытым небом по 27 июля в Зеленограде. Подробности здесь
  • Пальчиковый театр для малышей — 25 июля на площади Юности. Подробности здесь
  • На площади Юности появились новые детские электромобили: трёхголовый дракон и танк с китайской ракетой. Подробности здесь
  • Дети и подростки попробуют себя в капоэйре — 26 июля на площади Юности. Подробности здесь

Необычные клубные интерактивы

— 25 и 26 июля — бесплатная интерактивная программа «Мир геймеров» в 20-м районе. Подробности здесь

Досуг в парке

Семейный досуг у Школьного озера — в эти выходные программу библиошатра посвятят сказкам Андерсена и не только. Подробности здесь

Кинотеатры

В широком прокате — семейные приключения «Мой дикий друг. Возвращение домой» (6+) и мультфильм «Патруль времени» (6+), а также другие фильмы. Подробности здесь

Актуальные события, которые вы уже видели

  • По понедельникам в июле в 17:00 детей и родителей приглашают бесплатно смотреть мультфильмы в шатре у Школьного озера — покажут фестивальные сборники «Суздальфеста». Подробности здесь
  • Фильмы про детей, сложные решения, великодушие, смелость и дружбу смотрят и обсуждают в июле в Озеропарке — по средам в 17:00. Подробности здесь
  • Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера. Подробности здесь
  • Ежедневно в 14:00 Дом лани организует экскурсию «Флора и фауна Крюковского лесопарка» (6+). Подробности здесь
  • Узнать о Зеленограде больше детям и подросткам помогут летние экскурсии вдоль воды, с квестами и легендами. Подробности здесь
  • В рамках сезонного фестиваля «Лето в Москве» с 12:00 и до вечера здесь проводят развивающие и спортивные игры. Расписание здесь
  • Веломобиль или детская машинка напрокат — адреса, часы работы и цены здесь
  • Игровые возможности центра «Киндер Парк» в Голубом. Подробности здесь
  • Игровые зоны (0+) в семейном кафе No Drama Mama на Центральном проспекте. Подробности здесь
  • Парк аттракционов в Химках с новыми горками. Подробности здесь

Знаете другие интересные мероприятия для детей и родителей? — Поделитесь, пожалуйста, в комментариях! И отличных вам выходных!

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