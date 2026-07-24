Выбирайте событие по дате, возрасту, адресу и интересам.
Парад кораблей — на Речном вокзале
26 июля, в воскресенье, с 10:00 до 17:00 здесь отметят День Военно-Морского Флота — программа развернется и на воде, и на суше. Подробности здесь
Интерактивы летних фестивалей
- День Нептуна, дворовые игры и рисование — подборка интерактивов для детей под открытым небом по 27 июля в Зеленограде. Подробности здесь
- Пальчиковый театр для малышей — 25 июля на площади Юности. Подробности здесь
- На площади Юности появились новые детские электромобили: трёхголовый дракон и танк с китайской ракетой. Подробности здесь
- Дети и подростки попробуют себя в капоэйре — 26 июля на площади Юности. Подробности здесь
Необычные клубные интерактивы
— 25 и 26 июля — бесплатная интерактивная программа «Мир геймеров» в 20-м районе. Подробности здесь
Досуг в парке
Семейный досуг у Школьного озера — в эти выходные программу библиошатра посвятят сказкам Андерсена и не только. Подробности здесь
Кинотеатры
В широком прокате — семейные приключения «Мой дикий друг. Возвращение домой» (6+) и мультфильм «Патруль времени» (6+), а также другие фильмы. Подробности здесь
Актуальные события, которые вы уже видели
- По понедельникам в июле в 17:00 детей и родителей приглашают бесплатно смотреть мультфильмы в шатре у Школьного озера — покажут фестивальные сборники «Суздальфеста». Подробности здесь
- Фильмы про детей, сложные решения, великодушие, смелость и дружбу смотрят и обсуждают в июле в Озеропарке — по средам в 17:00. Подробности здесь
- Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера. Подробности здесь
- Ежедневно в 14:00 Дом лани организует экскурсию «Флора и фауна Крюковского лесопарка» (6+). Подробности здесь
- Узнать о Зеленограде больше детям и подросткам помогут летние экскурсии вдоль воды, с квестами и легендами. Подробности здесь
- В рамках сезонного фестиваля «Лето в Москве» с 12:00 и до вечера здесь проводят развивающие и спортивные игры. Расписание здесь
- Веломобиль или детская машинка напрокат — адреса, часы работы и цены здесь
- Игровые возможности центра «Киндер Парк» в Голубом. Подробности здесь
- Игровые зоны (0+) в семейном кафе No Drama Mama на Центральном проспекте. Подробности здесь
- Парк аттракционов в Химках с новыми горками. Подробности здесь
Знаете другие интересные мероприятия для детей и родителей? — Поделитесь, пожалуйста, в комментариях! И отличных вам выходных!
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 25-26 июля и новую неделю Новости
Юбилейный концерт рок-группы «Ария» — 8 октября в КЦ «Зеленоград», продажа билетов открылась Новости
Настилы на Берёзовой аллее заменили на более широкие, но часть проходов остаются небезопасными Новости
На что сходить с ребенком в кино — две премьеры для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Рок-каверы, фолк и хип-хоп — продолжаются бесплатные концерты по выходным на площади Юности и в 16-м микрорайоне Новости
«Просто помогите снять деньги»: москвичей предупредили о схеме с банковскими картами, которая может закончиться уголовным делом Новости
«Жилищник» вырубает цветущие и здоровые растения — так утверждают жители, которые уже обратились в полицию Новости
Концерт резидентки «Женского стендапа» на ТНТ Карины Мейханаджян — 13 сентября в КЦ «Зеленоград» Новости
Техцентр «Автолидер» — Зеленоград производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного и иностранного производства Реклама