Парк детского проката пополнили два транспорта, которые сложно принять за обычные электромобили.

Главная новинка — яркий сине-зелёный Змей Горыныч с тремя головами, длинным хвостом и красными гребнями. Ребёнок садится не в кабину, а прямо на спину дракона, держится за руль между его шеями и самостоятельно ведёт зверя по площади.

Второй электромобиль сделан в виде двухместного танка с пушкой и крупной ракетой. Ракету украсили красной звездой и китайскими иероглифами. Машина оборудована подсветкой, а прокатиться на ней ребёнок может вместе со взрослым: заявленная максимальная нагрузка составляет 200 килограммов.