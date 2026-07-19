Парк детского проката пополнили два транспорта, которые сложно принять за обычные электромобили.
Главная новинка — яркий сине-зелёный Змей Горыныч с тремя головами, длинным хвостом и красными гребнями. Ребёнок садится не в кабину, а прямо на спину дракона, держится за руль между его шеями и самостоятельно ведёт зверя по площади.
Второй электромобиль сделан в виде двухместного танка с пушкой и крупной ракетой. Ракету украсили красной звездой и китайскими иероглифами. Машина оборудована подсветкой, а прокатиться на ней ребёнок может вместе со взрослым: заявленная максимальная нагрузка составляет 200 килограммов.
Поездка на танке стоит 500 рублей за 15 минут. Пункт проката работает на площади Юности с 11:00 до 20:00.
Но из двух вариантов ребёнку, пожалуй, всё-таки лучше учиться управлять драконом, чем танком.