Детей и родителей приглашают смотреть мультфильмы в шатре у Школьного озера — по понедельникам в июле покажут фестивальные сборники, которые сложно увидеть где-то еще 06.07.2026 ZELENOGRAD.RU

13, 20 и 27 июля в 17:00 гости летней станции библиотек посмотрят сборники российских мультфильмов по произведениям русской и зарубежной литературы, специально отобранные фестивалем анимационного кино «Суздальфест» с возрастной рекомендацией 0+ и 6+.

  • Вход свободный — бесплатно и без регистрации.
  • Приглашают приходить всей семьей.

Программа:

13 июля, 17:00, 40 минут (0+)

  • «Где найти собачку» (2025)
  • «Игрушка» (сериал «Ладушки 5.0», 2024)
  • «Новенький свитер» (сериал «Соня и Лёня», 2025)
  • «Урок вязания» (2025)
  • «Пришельцы» (сериал «Приготовишки», 2024)
  • «Где эта штучка?» (сериал «Ладушки 5.0», 2024)

20 июля, 17:00, 1 час (6+)

  • «В животе змеи» (2025)
  • «Звуки леса. Квартет 21» (2025)
  • «Космические приключения Егора» (2025)
  • «Девочка-Луна» (2025)
  • «Утро в комнате» (2025)
  • «Край земли Легенды и мифы» (2025)
  • «Метеостанция» (2024)

27 июля, 17:00, чуть более 1 часа (6+)

  • Дай мне воды" (2025)
  • «Малиновые горы» (2025)
  • «Субмарина» (2026)
  • «Моя маленькая жизнь на острове» (2026)
  • «Родина солнца» (2025)
  • «Зеленые камешки» (2025)
  • «Как жираф и енот луну спасали» (2025)
  • «Горошек и компания» (2025)

Показы пройдут в белом шатре библиотек в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05 (добавочный 0255).

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Метки:
дети, досуг, мероприятие, озеропарк
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