13, 20 и 27 июля в 17:00 гости летней станции библиотек посмотрят сборники российских мультфильмов по произведениям русской и зарубежной литературы, специально отобранные фестивалем анимационного кино «Суздальфест» с возрастной рекомендацией 0+ и 6+.
- Вход свободный — бесплатно и без регистрации.
- Приглашают приходить всей семьей.
Программа:
13 июля, 17:00, 40 минут (0+)
- «Где найти собачку» (2025)
- «Игрушка» (сериал «Ладушки 5.0», 2024)
- «Новенький свитер» (сериал «Соня и Лёня», 2025)
- «Урок вязания» (2025)
- «Пришельцы» (сериал «Приготовишки», 2024)
- «Где эта штучка?» (сериал «Ладушки 5.0», 2024)
20 июля, 17:00, 1 час (6+)
- «В животе змеи» (2025)
- «Звуки леса. Квартет 21» (2025)
- «Космические приключения Егора» (2025)
- «Девочка-Луна» (2025)
- «Утро в комнате» (2025)
- «Край земли Легенды и мифы» (2025)
- «Метеостанция» (2024)
27 июля, 17:00, чуть более 1 часа (6+)
- Дай мне воды" (2025)
- «Малиновые горы» (2025)
- «Субмарина» (2026)
- «Моя маленькая жизнь на острове» (2026)
- «Родина солнца» (2025)
- «Зеленые камешки» (2025)
- «Как жираф и енот луну спасали» (2025)
- «Горошек и компания» (2025)
Показы пройдут в белом шатре библиотек в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05 (добавочный 0255).
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