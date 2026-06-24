«Мафия» — это психологическая игра, где каждый участник выбирает свою стратегию, чтобы не выдать себя. Во время этой интеллектуальной игры ребята тренируют умственные и коммуникативные навыки, а также заводят новых друзей. Сегодня «Мафия» — одна из самых популярных психологических игр в мире.

Приглашают даже новичков — опытный ведущий поможет разобраться в правилах и стать частью «мафиозной» команды.

Гостей ждут захватывающие детективные расследования, оживленные дискуссии, интриги и неожиданные повороты в одной из самых увлекательных игр.

График игр — по пятницам с 16:00 до 18:00:

3, 10, 17, 24, 31 июля

7, 14, 21, 28 августа



Игра вмещает 25 участников.

Возрастное ограничение — 6+, но акцент сделан на участии подростков.

Регистрация здесь: https://bilet.mos.ru/event/682963257/

Организаторы просят не занимать место «на всякий случай», чтобы дать всем желающим возможность сыграть в хит Озеропарка для подростков.