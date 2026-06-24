Эта сюжетно-ролевая игра — традиционный хит летнего досуга в Озеропарке. На мероприятие собирается много участников, которые тренируют внимание, память и логику, а еще находят новых собеседников и друзей по интересам.
Вторая сторона популярности — необходимость оперативно зарегистрироваться, места могут быстро закончиться.
«Мафия» — это психологическая игра, где каждый участник выбирает свою стратегию, чтобы не выдать себя. Во время этой интеллектуальной игры ребята тренируют умственные и коммуникативные навыки, а также заводят новых друзей. Сегодня «Мафия» — одна из самых популярных психологических игр в мире.
Приглашают даже новичков — опытный ведущий поможет разобраться в правилах и стать частью «мафиозной» команды.
Гостей ждут захватывающие детективные расследования, оживленные дискуссии, интриги и неожиданные повороты в одной из самых увлекательных игр.
График игр — по пятницам с 16:00 до 18:00:
3, 10, 17, 24, 31 июля
7, 14, 21, 28 августа
Игра вмещает 25 участников.
Возрастное ограничение — 6+, но акцент сделан на участии подростков.
Регистрация здесь: https://bilet.mos.ru/event/682963257/
Организаторы просят не занимать место «на всякий случай», чтобы дать всем желающим возможность сыграть в хит Озеропарка для подростков.
Мероприятие пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05 (добавочный 0252).