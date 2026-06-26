Ежедневные семейные экскурсии и интерактивные мероприятия «Дома лани» в июле — афиша событий опубликована, открылась запись 26.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В середине лета пройдут ежедневные экскурсии и три интерактивных мероприятия на Никольском проезде.

Программы подходят детям с пяти-шести лет, одна викторина разработана для участников с десяти лет. Участие бесплатное, нужно записаться.

В вольерном комплексе, кроме самих ланей, живут фазаны, индейки, курицы и кролики. А еще здесь недавно родился олененок.

Расписание и регистрация

— ежедневно в 14:00 — экскурсия «Флора и фауна Крюковского лесопарка» (6+)

— 3 июля, пятница, 15:00 — творческое занятие «Сувенир из вторсырья» (5+)

— 14 июля, вторник, 15:00 — игра «Эковикторина» (10+)

— 24 июля, пятница, 14:30 — квест «О ланях и не только» (6+)

Адрес «Дома лани»: Никольский проезд, за домом 2.

Остановка «Московский проспект» (автобусы 2, 10, 12, 400, e41).

Не забудьте зарегистрироваться — по телефону: 8-499-735-64-83 (с 10:00 до 17:00) или по электронной почте: ecodomlani@eco.mos.ru.

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Метки:
родители, афиша
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