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Пятнистый оленёнок родился в зеленоградском «Доме лани» 20.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Сейчас детёныш держится рядом с мамой — часто просто лежит среди травы и листьев. Пятнистая окраска служит маскировкой, помогая оленёнку сливаться с лесной подстилкой и солнечными бликами.

Тихо лежать и не привлекать внимания — нормальное поведение детёнышей лани в начале жизни. Мама возвращается к ним для кормления, но не всегда стоит рядом, чтобы самой не выдавать укрытие.

В дикой природе Подмосковья европейские лани не живут, поэтому увидеть их можно только в таких вольерных комплексах.

Почти год назад здесь тоже родился оленёнок — позже московские дети выбрали ему имя Росинка. В голосовании участвовали больше шести тысяч человек (второе место занял вариант Пятнышко).

  • Посмотреть на ланей можно в «Дом лани» по адресу: Никольский проезд, за домом 2. Он открыт ежедневно с 10 до 17 часов (выходной — последний понедельник каждого месяца).

Посетителей просят не шуметь, не кормить животных и не пытаться привлечь внимание малыша — для него сейчас важнее всего спокойствие и мама рядом.

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Метки:
дикие животные, Дом лани
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