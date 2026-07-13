15 июля, 17:00 — 18:00

Фильм о великодушии «Две девушки и скейтбордисты»

Фильм снят в год 145-летнего юбилея художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина и рассказывает о фактах его детства в Хвалынске, Саратовской области. Герои фильма о них и узнают в Саратовском музее имени Радищева, задумав оживить картину художника «Две девушки» 1915 года из Хвалынского цикла. Для чего они решили это сделать, что из этого получилось и при чём тут великодушие, предстоит узнать из фильма.

22 июля, 17:00 — 18:00

Фильм о мужестве «Шайба»

Митька — простой деревенский мальчишка семи лет, мечтающий быть похожим на своего старшего брата Пашку, капитана хоккейной команды «Солнечные».

Перед самым ответственным матчем Пашка просит младшего брата принести на лёд шайбу, но Митька неудачно падает, и на глазах двух команд шайба тонет в небольшой лунке. Чтобы не подвести любимую команду и не потерять уважение старшего брата, Митька решает всё исправить.

У него есть только полчаса, или «Солнечным» засчитают техническое поражение.

29 июля, 17:00 — 18:00

Фильм о помощи вместо осуждения «Друг в беде не бросит»

Главная героиня, Кристина, совершает необдуманный поступок — крадёт деньги, отложенные на операцию. Это приводит к серьезным последствиям, и девочка оказывается в тупике.

Однако история принимает неожиданный поворот. Вместо того чтобы отвернуться, отряд «Новые тимуровцы» предлагает Кристине руку помощи.

Этот фильм учит нас тому, что сила человека — не в том, чтобы не ошибаться, а в том, чтобы найти в себе мужество всё исправить, опираясь на поддержку друзей.

Крытый белый шатер расположен в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.

А еще по понедельникам в 17:00 в библиошатре детей и родителей приглашают бесплатно смотреть мультфильмы — покажут фестивальные сборники «Суздальфеста». Подробнее рассказали здесь: vk.com/wall-232234010_834.