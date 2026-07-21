День Нептуна, дворовые игры и рисование — подборка интерактивов для детей под открытым небом с 22 по 27 июля в Зеленограде 21.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Это бесплатные мероприятия. Чаще всего — вход свободный, но иногда бывает регистрация.

Общая возрастная рекомендация организатора — 0+, иногда встречается уточнение. Кажется, что большинство интерактивов подходят детям не младше трех лет.

Интерактивная программа «Краски лета» (0+) — 22 июля

22 июля (среда), 11:00 — парк у Школьного озера в 10-м микрорайоне

В программе — веселые игры и развлечения, забавные танцы и общий большой рисунок мелками на асфальте.

Интерактивная программа «Игровой бум» — 22 и 23 июля

  • 22 июля (среда), 16:00 — в 15-м микрорайоне (у корпусов 1535 — 1540)
  • 23 июля (четверг), 16:00 — в 17-м микрорайоне (в бульварной зоне)

В программе мероприятий в бульварных зонах микрорайонов — дворовые игры, веселые эстафеты и командные соревнования.

Пленэр «Рисуем пейзаж» (8+) — 23 июля

23 июля (четверг), 16:00 — в бульварной зоне 15-го микрорайона (недалеко от памятника архитектору Покровскому)

Приглашают участников с любым опытом рисования, мастер-класс проведет художник-педагог.

Бесплатно, но здесь нужно зарегистрироваться (8+)

На момент публикации запись ведется: https://forms.yandex.ru/cloud/6a2932791f1eb50682138833/

Интерактив «День Нептуна» — 24 и 27 июля

Кажется, это самое веселое и необычное мероприятие недели.

  • В пятницу, 24 июля, в 16:00 праздник пройдет в 14-м микрорайоне — возле корпуса 1420.
  • В понедельник, 27 июля, в 11:00 — в Озеропарке, недалеко от корпуса 1013.

В программе — встреча с могущественным Нептуном, веселые приключения с озорными пиратками, грандиозная водная битва, танцы, игры и конкурсы, а также специальная морская фотозона. С собой просят взять водные пистолеты и запас «водяных бомбочек».

Мероприятия проводит команда Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда. Ориентируйтесь на актуальную погоду, а также объявления о переносах или отменах в группе https://vk.com/okc_zelao.

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