Это бесплатные мероприятия. Чаще всего — вход свободный, но иногда бывает регистрация.
Общая возрастная рекомендация организатора — 0+, иногда встречается уточнение. Кажется, что большинство интерактивов подходят детям не младше трех лет.
22 июля (среда), 11:00 — парк у Школьного озера в 10-м микрорайоне
В программе — веселые игры и развлечения, забавные танцы и общий большой рисунок мелками на асфальте.
- 22 июля (среда), 16:00 — в 15-м микрорайоне (у корпусов 1535 — 1540)
- 23 июля (четверг), 16:00 — в 17-м микрорайоне (в бульварной зоне)
В программе мероприятий в бульварных зонах микрорайонов — дворовые игры, веселые эстафеты и командные соревнования.
23 июля (четверг), 16:00 — в бульварной зоне 15-го микрорайона (недалеко от памятника архитектору Покровскому)
Приглашают участников с любым опытом рисования, мастер-класс проведет художник-педагог.
Бесплатно, но здесь нужно зарегистрироваться (8+)
На момент публикации запись ведется: https://forms.yandex.ru/cloud/6a2932791f1eb50682138833/
Кажется, это самое веселое и необычное мероприятие недели.
- В пятницу, 24 июля, в 16:00 праздник пройдет в 14-м микрорайоне — возле корпуса 1420.
- В понедельник, 27 июля, в 11:00 — в Озеропарке, недалеко от корпуса 1013.
В программе — встреча с могущественным Нептуном, веселые приключения с озорными пиратками, грандиозная водная битва, танцы, игры и конкурсы, а также специальная морская фотозона. С собой просят взять водные пистолеты и запас «водяных бомбочек».
Мероприятия проводит команда Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда. Ориентируйтесь на актуальную погоду, а также объявления о переносах или отменах в группе https://vk.com/okc_zelao.