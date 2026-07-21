В программе — встреча с могущественным Нептуном, веселые приключения с озорными пиратками, грандиозная водная битва, танцы, игры и конкурсы, а также специальная морская фотозона. С собой просят взять водные пистолеты и запас «водяных бомбочек».



Мероприятия проводит команда Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда. Ориентируйтесь на актуальную погоду, а также объявления о переносах или отменах в группе https://vk.com/okc_zelao.