С 12:00 до 14:00 в субботу артисты интерактивного театра покажут представление с пальчиковыми куклами, а маленькие зрители станут его участниками.
Это бесплатное событие без регистрации с возрастной рекомендацией 0+.
Прогноз погоды на субботу: до +22, переменная облачность, возможен дождь. На площадке есть крытый шатер, в котором можно укрыться при необходимости.
Отследить, не перенесли ли спектакль, можно на странице организатора: https://leto.mos.ru/events/664764778/
Адрес: Площадь Юности
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Инди-рок-группа «Кауч сёрфинг» впервые выступит в Зеленограде — 24 июля в клубе «Кинематограф» Новости
Популярные сказки «Руслан и Людмила» и «Щелкунчик» с музыкой и песочной анимацией покажут на сцене ДК МИЭТ — в продаже появились билеты от 1200 рублей Новости
Комедия положений «Очень запутанная история» с популярными актерами театра и кино — 24 сентября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 1000 рублей Новости
Подросток избивал лежащего мальчика в 10-м микрорайоне. Проходившая мимо женщина остановила драку — на неё тоже напали Новости
Виновника сброса загрязняющих веществ в пруд в 1-м микрорайоне пытаются найти с помощью полиции Новости
Беспилотник упал рядом с автомобилем на федеральной трассе в Подмосковье — пострадал человек Новости
Дюймовочка, Чебурашка и Карлсон из ваты: в Творческом лицее работает выставка героев советских мультфильмов — этому мастерству здесь готовы научить всех желающих Новости
Институт экономики, управления и психологии (ЭУП) НИУ МИЭТ открывает двери в новые возможности Реклама
Тройная наглость: BMW без номеров припарковали на газоне и пешеходной дорожке. Что делать в таком случае Новости
Дождевую канализацию на тротуарах засыпают в ходе благоустройства — строители заверяют, что это современный подход и луж не будет Новости