С 12:00 до 14:00 в субботу артисты интерактивного театра покажут представление с пальчиковыми куклами, а маленькие зрители станут его участниками.

Это бесплатное событие без регистрации с возрастной рекомендацией 0+.

Прогноз погоды на субботу: до +22, переменная облачность, возможен дождь. На площадке есть крытый шатер, в котором можно укрыться при необходимости.

Отследить, не перенесли ли спектакль, можно на странице организатора: https://leto.mos.ru/events/664764778/

Адрес: Площадь Юности