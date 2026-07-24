Вход свободный. Наличие опыта не имеет значения.

На занятии обещают:

— продемонстрировать, как музыка и ритм барабана управляют игроками

— обучить правилам поведения внутри круга — с традицией уважения к сопернику

— поставить правильную ударную технику — эффектно и безопасно

— научить контролировать силу удара — чтобы побеждать, а не травмировать

— отработать баланс и переходы между ударами и перемещениями — именно это делает стиль красивым

— разобрать, как входить в удары и выходить из них — без потери контроля

?По прогнозу — в воскресенье днем до +23, переменная облачность, без осадков.

Адрес: Площадь Юности