В воскресенье в 12:00 здесь проведут мастер-класс по основам направления.
Капоэйра — это бразильское боевое искусство, которое объединяет в себе элементы танца, акробатики и игры и исполняется под живую музыку.
Вход свободный. Наличие опыта не имеет значения.
На занятии обещают:
— продемонстрировать, как музыка и ритм барабана управляют игроками
— обучить правилам поведения внутри круга — с традицией уважения к сопернику
— поставить правильную ударную технику — эффектно и безопасно
— научить контролировать силу удара — чтобы побеждать, а не травмировать
— отработать баланс и переходы между ударами и перемещениями — именно это делает стиль красивым
— разобрать, как входить в удары и выходить из них — без потери контроля
?По прогнозу — в воскресенье днем до +23, переменная облачность, без осадков.
Адрес: Площадь Юности