В воскресенье с 10:00 до 17:00 здесь отметят День Военно-Морского Флота — программа развернется и на воде, и на суше.

Парк расположен возле метро «Речной вокзал» — на берегу Химкинского водохранилища рядом с историческим зданием вокзала.