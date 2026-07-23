В воскресенье с 10:00 до 17:00 здесь отметят День Военно-Морского Флота — программа развернется и на воде, и на суше.
Парк расположен возле метро «Речной вокзал» — на берегу Химкинского водохранилища рядом с историческим зданием вокзала.
- Прогноз погоды хороший: до +23 и переменная облачность без осадков.
- Вход свободный.
С 10:00 до 12:30 на набережной (у причалов 16 и 17):
- 10:00 Торжественная церемония
- 11:00 Демонстрационное прохождение плавсредств
- 11:30 Показательные соревнования по академической гребле на лодках
- 12:00 Соревнования гребных и парусных регат
С 10:30 до 17:00 на главной площади и на аллеях:
Постоянно работают интерактивные экспозиции и спортивно-флотские мероприятия:
- перетягивание каната
- мастер-класс по вязанию морских узлов
- мастер-класс по моделированию судов
- выставка моделей судов флота и водолазного снаряжение
- мастер-класс по фотографии и шахматный турнир
С 13:00 до 17:00 пройдет концерт.
После благоустройства территория парка стала полноценным городским пространством для прогулок, отдыха у воды, занятий спортом и семейного досуга. Здесь есть набережная, прогулочные аллеи, кафе, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а от метро «Речной вокзал» до парка можно дойти пешком примерно за десять минут.