Парад кораблей и соревнования парусных регат — 26 июля на Северном речном вокзале 23.07.2026 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье с 10:00 до 17:00 здесь отметят День Военно-Морского Флота — программа развернется и на воде, и на суше.

Парк расположен возле метро «Речной вокзал» — на берегу Химкинского водохранилища рядом с историческим зданием вокзала.

  • Прогноз погоды хороший: до +23 и переменная облачность без осадков.
  • Вход свободный.

Программа:

С 10:00 до 12:30 на набережной (у причалов 16 и 17):

  • 10:00 Торжественная церемония
  • 11:00 Демонстрационное прохождение плавсредств
  • 11:30 Показательные соревнования по академической гребле на лодках
  • 12:00 Соревнования гребных и парусных регат

С 10:30 до 17:00 на главной площади и на аллеях:

Постоянно работают интерактивные экспозиции и спортивно-флотские мероприятия:

  • перетягивание каната
  • мастер-класс по вязанию морских узлов
  • мастер-класс по моделированию судов
  • выставка моделей судов флота и водолазного снаряжение
  • мастер-класс по фотографии и шахматный турнир

С 13:00 до 17:00 пройдет концерт.

После благоустройства территория парка стала полноценным городским пространством для прогулок, отдыха у воды, занятий спортом и семейного досуга. Здесь есть набережная, прогулочные аллеи, кафе, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а от метро «Речной вокзал» до парка можно дойти пешком примерно за десять минут.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
досуг, мероприятие, москва, северный речной вокзал
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить с ребенком в кино — две премьеры для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Парад кораблей и соревнования парусных регат — 26 июля на Северном речном вокзале Новости
Электрички из Зеленограда 25 и 26 июля будут ходить с интервалами до 40 минут. Часть поездов доедет только до Грачёвской Новости
Рок-каверы, фолк и хип-хоп — продолжаются бесплатные концерты по выходным на площади Юности и в 16-м микрорайоне Новости
«Просто помогите снять деньги»: москвичей предупредили о схеме с банковскими картами, которая может закончиться уголовным делом Новости
Мини-шаттл и датчик космической пыли — новые зеленоградские разработки Новости
Надземные теплотрассы — байпасы — убирают в 8-м и 5-м микрорайонах Новости
«Жилищник» вырубает цветущие и здоровые растения — так утверждают жители, которые уже обратились в полицию Новости
Ремонт ледового дворца «Орбита» планируют завершить к 1 августа Новости
Концерт резидентки «Женского стендапа» на ТНТ Карины Мейханаджян — 13 сентября в КЦ «Зеленоград» Новости
И снова детям о Пушкине — музыкальный спектакль «Сказка о Царе Салтане» привезут в КЦ «Зеленоград» 24 октября, в продаже появились билеты от 800 рублей Новости
Техцентр «Автолидер» — Зеленоград производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного и иностранного производства Реклама
На перекрёстке улиц Гоголя и Панфилова появилась «вафельная» разметка Новости
Авторские выставки живописи и графики — в Культурном центре «Зеленоград» Новости
Семейный досуг у Школьного озера — в эти выходные программу библиошатра посвятят сказкам Андерсена и не только Новости
Бренд Pilenga приглашает в команду Новости
Инженер, пионер или домохозяйка: собрали восемь образов для ретро-эстафеты «Юность» Новости
Автомобильная экскурсия по усадьбам возле Зеленограда — в воскресенье, 26 июля Новости
Сколько зарабатывает мэр Москвы: доход Собянина за четыре года вырос почти вдвое Новости
Креветки по акции в «ФолькЛор» Реклама
Детей научат готовить пиццу — вечером 28 июля в ресторане «Сыроварня», бесплатно и по записи Новости
После метро «Пятницкое шоссе» предложили построить ещё одну станцию Новости
Экзамены завершены: что известно о результатах зеленоградских школ Новости
День Нептуна, дворовые игры и рисование — подборка интерактивов для детей под открытым небом с 22 по 27 июля в Зеленограде Новости
Татьяна Васильева и Станислав Садальский сыграют на одной сцене после большого перерыва — 7 ноября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 1500 рублей Новости
Семейный музыкальный спектакль «Путешествия Гулливера» — 11 октября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 800 рублей Новости
Ранний старт карьеры в колледже НИУ МИЭТ Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру