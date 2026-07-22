Семейный досуг у Школьного озера — в эти выходные программу библиошатра посвятят сказкам Андерсена и не только 22.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Развивающие и веселые занятия для детей придумывают зеленоградские библиотекари. Каждые выходные программа в Озеропарке посвящена новым темам и проходит в интерактивном формате. А еще с детьми играют в настольные игры.

Прогноз погоды хороший: до +24, переменная облачность, небольшой дождь.

Библиошатер — крытый

Суббота, 25 июля, 10:00 — 17:00 (6+)

  • 10:00 — 12:00 Исследовательская прогулка: «Кто живет в Озеропарке» (6+)
  • 11:00 — 12:00 Мастер-класс «Светлый ангел» ко Дню Крещения Руси (6+)
  • 12:00 — 14:00 Бумажная мастерская «Птицы Озеропарка» (6+)
  • 14:00 — 15:00 Чтение сказки Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утёнок» и мастер-класс «Птицы из бумаги» (6+)
  • 15:00 — 17:00 Игротека настольных игр (6+)

Воскресенье, 26 июля, 10:00 — 17:00 (0+, 6+)

  • 10:00 — 11:00 Викторина по произведениям Ганса Христиана Андерсена, Агнии Барто и Виктора Драгунского (6+)
  • 11:00 — 12:00 Раскраски «Герои книг» (0+)
  • 12:00 — 13:00 Бумажный мастер-класс «Аппликации и объемные фигурки» (6+)
  • 13:00 — 15:30 Аудиосказки (сказки Андерсена) (6+)
  • 15:30 — 17:00 Игротека настольных игр (6+)

Участие бесплатное, запись не нужна.
Библиошатер расположен в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05

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Метки:
дети, досуг, озеропарк
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