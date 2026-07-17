Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 18-19 июля в Зеленограде 17.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Солнце и до +27 — долгожданная по-настоящему июльская погода открывает больше возможностей отлично провести конец недели.

Концерты под открытым небом

  • Выступление трибьют-группы, исполняющей песни «Наутилуса Помпилиуса» — вечером 18 июля на площади Юности. Сыграет и другая рок-группа с каверами популярных хитов. Параллельно рок-концерту здесь же пройдет фестиваль здорового образа жизни. Подробнее.
  • В 16-м микрорайоне в выходные тоже пройдут концерты — с 18:00 до 18:45. В субботу гости услышат поп-исполнителя Нориса, в воскресенье — поп-фолк-певицу Любу Павлушину. Подробнее.

Чемпионат мира по футболу

Трансляцию решающего матча FIFA 2026 «Финал. Испания — Аргентина» покажут в прямом эфире в кинотеатре Зеленопарка — в воскресенье, 19 июля, с 21:45. Продолжительность — около четырех часов. Билеты стоят 800 рублей, места пока есть.

Кино в залах и летних парках

  • В прокат вышли мистический хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» и комедия «Отпуск на всю голову», продолжаются показы и ранее стартовавших новинок: подробнее.
  • Ретро-кино показывают по пятницам у Школьного озера — расположившись на стульях или пуфиках, можно посмотреть ранние комедии Эльдара Рязанова: подробнее.
  • Кинопорт на Речном вокзале — появилось расписание показов с четверга: есть разножанровые фильмы и свободные места: подробнее.

Музеи и лекции

  • Бесплатно посетить московские музеи можно до 19 июля — в акции участвуют усадьбы, заповедники, литературные, научные, патриотические и арт-музеи: подробнее.
  • Бесплатную лекцию про влияние русских художников на мировую модную иллюстрацию прочтут 19 июля на площади Юности: подробнее.

Актуальные события, которые вы уже видели в прошлых дайджестах

  • Живые концерты проходят в джазовом клубе «ДК41» каждый викенд, подробнее.
  • Прогулки, краеведение и легенды — летние экскурсии по новому городу проводят в Зеленограде: подробнее.
  • Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция»: подробнее.
  • Бесплатные выставки живописи, сканографии и декоративно-прикладного искусства — летом в библиотеках Зеленограда: подробнее
  • В Выставочном зале 14-го микрорайона работает выставка «На поверхности», в которой отразилась эволюция архитектурных элементов городской среды в период с 1960-х годов до настоящего времени: подробнее.
  • В фойе Культурного центра «Зеленоград» можно бесплатно посмотреть выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Подробнее на сайте КЦ.

Семейный досуг

События для детей, подростков и семейного посещения собрали в «Родителях Зеленограда».

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