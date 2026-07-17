Главная радость для семейных планов — долгожданная тёплая, сухая и солнечная погода. Выбирайте событие по дате, возрасту и интересам.
17 и 25 июля (это субботы) для абитуриентов и родителей в МИЭТе проведут экскурсии и познакомят с научно-техническими кафедрами — идет регистрация, подробности здесь
Совместный поход с детьми в музей — до 19 июля бесплатно можно посетить музеи науки, космоса и морского флота, а также усадьбы-заповедники, подробности здесь
Семейный досуг организуют в шатре библиотек у Школьного озера — в эти выходные мероприятия посвятят тигрятам, зайцам, бабочкам и другим представителям живой природы. Подробности здесь
По понедельникам в июле в 17:00 детей и родителей приглашают бесплатно смотреть мультфильмы в шатре у Школьного озера — покажут фестивальные сборники «Суздальфеста». Подробности здесь
Фильмы про детей, сложные решения, великодушие, смелость и дружбу смотрят и обсуждают в июле в Озеропарке — по средам в 17:00. Подробности здесь
Бесплатные семейные кинопоказы проходят в парке на Речном вокзале, подробности здесь
Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера, подробности здесь
— ежедневно в 14:00 — экскурсия «Флора и фауна Крюковского лесопарка» (6+), — 24 июля, пятница, 14:30 — квест «О ланях и не только» (6+), подробности здесь
В широком прокате — мультфильм «Колючая и Ушастый» (6+) и семейная комедия «На деревню дедушке 2» (6+). Подробности здесь
Узнать о Зеленограде больше детям и подросткам помогут летние экскурсии вдоль воды, с квестами и легендами, подробности здесь
В рамках сезонного фестиваля «Лето в Москве» с 12:00 и до вечера здесь проводят развивающие и спортивные игры, посмотреть расписание: https://leto.mos.ru/venues/9968210/
- Веломобиль или детская машинка напрокат — адреса, часы работы и цены: подробности здесь
- Игровые возможности центра «Киндер Парк» в Голубом, подробности здесь
- Игровые зоны (0+) в семейном кафе No Drama Mama на Центральном проспекте, подробности здесь
- Парк аттракционов в Химках с новыми горками, подробности здесь
Знаете другие интересные мероприятия для детей и родителей? — Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. И отличных вам выходных!