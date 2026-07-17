Досуг в парке

Семейный досуг организуют в шатре библиотек у Школьного озера — в эти выходные мероприятия посвятят тигрятам, зайцам, бабочкам и другим представителям живой природы. Подробности здесь

По понедельникам в июле в 17:00 детей и родителей приглашают бесплатно смотреть мультфильмы в шатре у Школьного озера — покажут фестивальные сборники «Суздальфеста». Подробности здесь

Фильмы про детей, сложные решения, великодушие, смелость и дружбу смотрят и обсуждают в июле в Озеропарке — по средам в 17:00. Подробности здесь

Бесплатные семейные кинопоказы проходят в парке на Речном вокзале, подробности здесь

Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера, подробности здесь