На фестивальной площадке «Московские сезоны» в выходные пройдут небольшие выступления — с 18:00 до 18:45. В субботу гости услышат поп-исполнителя Нориса, в воскресенье — поп-фолк-певицу Любу Павлушину.

Информации в анонсе организатора почти нет, но по открытым источникам получается так:

Норис — поп-исполнитель, выпускающий в том числе авторские треки. В его релизах на музыкальных платформах есть песни «Девочка-капкан», «Жарко», «Весна» и другие композиции в современном эстрадном звучании.