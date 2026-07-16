На фестивальной площадке «Московские сезоны» в выходные пройдут небольшие выступления — с 18:00 до 18:45. В субботу гости услышат поп-исполнителя Нориса, в воскресенье — поп-фолк-певицу Любу Павлушину.
Информации в анонсе организатора почти нет, но по открытым источникам получается так:
Норис — поп-исполнитель, выпускающий в том числе авторские треки. В его релизах на музыкальных платформах есть песни «Девочка-капкан», «Жарко», «Весна» и другие композиции в современном эстрадном звучании.
Люба Павлушина — певица и автор песен, в чьих релизах сочетаются современная поп-подача, фолк-интонации и авторский материал. На музыкальных платформах доступны ее треки «Свети», «Танцуй и пой», «Вот и всё», «Радуйся», «Звездные мили» и «Частушки».
Вход свободный. Возрастная рекомендация концертов отмечена как 0+.
По прогнозу, в выходные в Зеленограде температура до +26 и солнце.
До посещения рекомендуем открыть страницу мероприятия на сайте фестиваля и убедиться, что концерты не перенесли: https://leto.mos.ru/events/665149778/.
Фестивальная площадка «Московские сезоны» в Крюково расположена у корпуса 1606