Бесплатные показы в рамках проекта «Золотая коллекция советского кино» состоятся 17, 24 и 31 июля. Начало в 18:00, вход свободный.
В эту пятницу и погода на стороне организаторов — солнце и до +20.
Зрители увидят такие фильмы
— «Гусарская баллада» (1962) — легкую музыкальную комедию с историческим антуражем и элементами водевиля покажут 17 июля;
— «Дайте жалобную книгу» (1965) — бытовую комедию с социальной сатирой и романтической линией покажут 24 июля;
— «Берегись автомобиля» (1966) — трагикомедию, которую включают в списки лучших фильмов режиссера Эльдара Рязанова, покажут 31 июля.
Приглашают семьями, возрастная рекомендация — 12+.
Продолжительность показов — до двух часов.
Кинопоказы проходят в крытом белом шатре в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05