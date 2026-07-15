Зрители увидят такие фильмы



— «Гусарская баллада» (1962) — легкую музыкальную комедию с историческим антуражем и элементами водевиля покажут 17 июля;



— «Дайте жалобную книгу» (1965) — бытовую комедию с социальной сатирой и романтической линией покажут 24 июля;



— «Берегись автомобиля» (1966) — трагикомедию, которую включают в списки лучших фильмов режиссера Эльдара Рязанова, покажут 31 июля.



Приглашают семьями, возрастная рекомендация — 12+.

Продолжительность показов — до двух часов.



Кинопоказы проходят в крытом белом шатре в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002



Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05