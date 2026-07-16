Бесплатную лекцию про влияние русских художников на мировую модную иллюстрацию прочтут 19 июля на площади Юности 16.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Во время рассказа профессионального фэшн-иллюстратора слушатели пройдут путь длиной в столетие. Лекция будет сопровождаться наглядными материалами.

Вход свободный. Рекомендуемый возраст — 16+

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В программе выступления «Линия стиля: русский след в мировой модной иллюстрации» художницы Насти Ос:

— Революция на сцене: Как эскизы Леона Бакста для легендарных «Русских сезонов» Сергея Дягилева перевернули европейские представления о стиле и запустили моду на ориентализм;

— Король ар-деко: Почему американский журнал Harper's Bazaar в течение 22-х лет не мог обойтись без графики русского эмигранта Эрте;

— Кузнецкий мост: Как советские иллюстраторы создавали альтернативный люкс и утонченную элегантность для женщин в эпоху дефицита;

— Наши дни: Зачем современные модные дома уровня Dior и Prada до сих пор сотрудничают с художниками и иллюстраторами.

Слушателям обещан захватывающий визуальный экскурс в историю линий, цвета и стиля без сложной терминологии. Спикер будет показывать специально подготовленные распечатки и развороты из книг.

Лекцию прочтут 19 июля (это воскресенье) в 16:00 на площади Юности в рамках фестиваля «Лето в Москве» — крытый шатер расположен недалеко от сцены

Обычно к таким мероприятиям мы присоединяем напоминание про отслеживание переносов и отмен, но в это воскресенье прогноз отличный — ясный день с температурой до +26.

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