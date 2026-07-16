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В программе выступления «Линия стиля: русский след в мировой модной иллюстрации» художницы Насти Ос:



— Революция на сцене: Как эскизы Леона Бакста для легендарных «Русских сезонов» Сергея Дягилева перевернули европейские представления о стиле и запустили моду на ориентализм;



— Король ар-деко: Почему американский журнал Harper's Bazaar в течение 22-х лет не мог обойтись без графики русского эмигранта Эрте;



— Кузнецкий мост: Как советские иллюстраторы создавали альтернативный люкс и утонченную элегантность для женщин в эпоху дефицита;



— Наши дни: Зачем современные модные дома уровня Dior и Prada до сих пор сотрудничают с художниками и иллюстраторами.



Слушателям обещан захватывающий визуальный экскурс в историю линий, цвета и стиля без сложной терминологии. Спикер будет показывать специально подготовленные распечатки и развороты из книг.



Лекцию прочтут 19 июля (это воскресенье) в 16:00 на площади Юности в рамках фестиваля «Лето в Москве» — крытый шатер расположен недалеко от сцены



Обычно к таким мероприятиям мы присоединяем напоминание про отслеживание переносов и отмен, но в это воскресенье прогноз отличный — ясный день с температурой до +26.