В Выставочном зале 14-го микрорайона теперь работает выставка «На поверхности», в которой отразилась эволюция архитектурных элементов городской среды в период с 1960-х годов до настоящего времени.

Посмотреть можно за 200 рублей, есть льготы.

9 июля (это четверг) в 18:30 новую экспозицию представит куратор.

Участие бесплатное, регистрация только открылась.

В рамках новой выставки представлены архивные фотографии, авторские эскизы художников?монументалистов и экспонаты из музейных фондов, которые показывают, как элементы архитектуры советского модернизма воплотились в декоре городских зданий.

В частности, в экспозицию включены скульптуры, пластические формы, картины, эстампы, чеканка и ситалловые значки.

Конструкции лестничных пролетов и ограждений, элементы освещения и декоративные панно, витражные раскладки, даже уличные фонари и лавочки в парках — все эти «архитектурные излишества» создают уникальный образ Зеленограда, с которым можно поближе познакомиться на выставке.

Билеты стоят 200 рублей и 100 рублей (льготный): https://bilet.mos.ru/event/679415257/

Кураторскую экскурсию 9 июля в 18:30 проведет музеолог. За 45 минут гости увидят каждый раздел выставки и услышат интересные факты от специалиста.

Участие в этой экскурсии — бесплатное, по регистрации

Количество мест ограничено, на момент публикации они есть: https://bilet.mos.ru/event/682409257/

Адрес проведения: Выставочный зал Музея Зеленограда (корпус 1410)

Телефон для справок: 8-499-717-16-02.