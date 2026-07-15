Посмотреть кино в красивом парке, совместив с маленьким путешествием, можно на этой неделе. Тем более что погода наконец-то солнечная и без дождей.

В четверг и пятницу сеансы обычно начинаются в 18:00 и 21:00, в субботу и воскресенье — в 15:00, 18:00 и 21:00.

Зал рассчитан на 120 зрителей. Есть сеансы 6+, 12+ и 18+.