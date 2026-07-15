Посмотреть кино в красивом парке, совместив с маленьким путешествием, можно на этой неделе. Тем более что погода наконец-то солнечная и без дождей.
В четверг и пятницу сеансы обычно начинаются в 18:00 и 21:00, в субботу и воскресенье — в 15:00, 18:00 и 21:00.
Зал рассчитан на 120 зрителей. Есть сеансы 6+, 12+ и 18+.
16 июля, четверг
18:00 — Фильм-сказка «Соловей против Муромца» (2025, 6+)
— Богатырь оживает в 21-м веке и готовится к битве с врагом. Фантастический блокбастер с Никитой Ефремовым.
21:00 — Боевик, триллер «Гнев человеческий» (2021, 18+)
— Хладнокровный Эйч идет по следу грабителей, убивших его сына. Джейсон Стэйтем в брутальном боевике Гая Ричи.
17 июля, пятница
18:00 — Исторические приключения «Неуловимые мстители» (1966, 6+)
— Советский блокбастер про подростков, которые мстят жестоким атаманам в годы гражданской войны, в лучших традициях вестерна.
21:00 — Драма «Камон Камон» (2021, 18+)
— Журналист погружается в удивительный мир детства маленького племянника. Чуткая инди-драма с Хоакином Фениксом.
18 июля, суббота
15:00 — Семейный приключенческий фильм «Миа и белый лев» (2018, 6+)
— Девочка заводит дружбу с хищником, несмотря на протесты родителей.
18:00 — Фантастический боевик «Кракен» (2025, 12+)
— Подводники сталкиваются с морским монстром во время важной миссии. Фантастический экшен с Александром Петровым.
21:00 — Комедийная драма «Арахисовый сокол» (2019, 18+)
— Парень с синдромом Дауна сбегает из дома, чтобы стать рестлером. Вдохновляющий роуд-муви с Шайа ЛаБафом.
На другие даты расписание пока формируется.
Выбрать показ, день и время — и оформить бесплатный билет: https://www.kinopoisk.ru/special/kinoport/
Парк расположен возле метро, на берегу Химкинского водохранилища рядом с историческим зданием вокзала. Здесь можно посмотреть мультфильмы и фильмы практически под открытым небом — при этом с защитой от дождя и ветра.
Для посещения кинотеатра нужно просто зарегистрироваться. Программа новой недели публикуется в понедельник — места разбирают достаточно быстро, но билеты обычно есть.
После благоустройства территория стала полноценным городским пространством для прогулок, отдыха у воды, занятий спортом и семейного досуга. Здесь есть набережная, прогулочные аллеи, кафе, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а от метро «Речной вокзал» до парка можно дойти пешком примерно за десять минут.
И, конечно, долгожданная для этого лета солнечная погода без дождей!
Летний кинотеатр «Кинопорт» расположен прямо в парке Северного речного вокзала (точка на «Яндекс.Картах»).