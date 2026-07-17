В субботу с 17:00 до 20:00 здесь сыграет коллектив «Нау» — рок-группа, которая воссоздает классические хиты легендарной группы «Наутилус Помпилиус», добавляя свой особый стиль и энергетику.
Также в программе концерта — выступление группы «Прогноз», которая играет рок-н-ролл, блюз и кантри и исполняет кавер-версии российских и зарубежных рок-хитов.
Параллельно рок-концерту здесь же с 16:00 до 20:00 пройдет фестиваль здорового образа жизни — самочувствие, правильное питание, целеполагание и спорт. Выбирайте :)
Программу субботы завершит шоу огня и танца.
Эти мероприятия организуют в рамках сезонного фестиваля «Лето в Москве». Вход свободный, погода в этот раз отличная.
Мероприятие пройдёт на площади Юности
Кроме того, в 16-м микрорайоне в выходные тоже пройдут выступления — с 18:00 до 18:45. В субботу гости услышат поп-исполнителя Нориса, в воскресенье — поп-фолк-певицу Любу Павлушину. Подробнее рассказали здесь: https://www.zelenograd.ru/news/62913/