Параллельно рок-концерту здесь же с 16:00 до 20:00 пройдет фестиваль здорового образа жизни — самочувствие, правильное питание, целеполагание и спорт. Выбирайте :)

Программу субботы завершит шоу огня и танца.

Эти мероприятия организуют в рамках сезонного фестиваля «Лето в Москве». Вход свободный, погода в этот раз отличная.

Мероприятие пройдёт на площади Юности

Кроме того, в 16-м микрорайоне в выходные тоже пройдут выступления — с 18:00 до 18:45. В субботу гости услышат поп-исполнителя Нориса, в воскресенье — поп-фолк-певицу Любу Павлушину. Подробнее рассказали здесь: https://www.zelenograd.ru/news/62913/