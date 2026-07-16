«Отпуск на всю голову» (16+)

Российская комедия про одинокую распорядительницу свадеб, которая попадает в переделку, можно посмотреть в Иридиуме (днем), Панфиловском (вечером), Зеленопарке (днем и вечером) и Отраде (утром и днем).

Также на этой неделе в некоторых кинотеатрах можно увидеть картины, стартовавшие в прокате неделю назад и ранее.