«Зловещие мертвецы: Пекло» (18+)
Зарубежный мистический хоррор про вдову, уединенный загородный дом и древнее зло показывают в Иридиуме (днем и вечером), Панфиловском (сеансов много), Зеленопарке (вечером и ночью) и Отраде (сеансов много).
«Отпуск на всю голову» (16+)
Российская комедия про одинокую распорядительницу свадеб, которая попадает в переделку, можно посмотреть в Иридиуме (днем), Панфиловском (вечером), Зеленопарке (днем и вечером) и Отраде (утром и днем).
Также на этой неделе в некоторых кинотеатрах можно увидеть картины, стартовавшие в прокате неделю назад и ранее.
Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 «Финал. Испания — Аргентина» покажут в прямом эфире в кинотеатре Зеленопарка — в воскресенье, 19 июля, с 21:45. Билеты стоят 800 рублей, места уже частично заняты.
Про новинки для семейного просмотра мы рассказали в «Родителях Зеленограда».
Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.