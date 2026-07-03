Фестиваль автомобилей

Ежегодный семейный фестиваль ретро-автомобилей пройдет возле Зеленограда в субботу — детям дадут покататься на миниатюрных моделях и предложат активные игры, подробности здесь

Народные праздники



День семьи, любви и верности отметят в Зеленограде — 8 июля и накануне праздника, подробности здесь



Детей 6-12 лет приглашают совершить путешествие в прошлое и отметить народный праздник Ивана Купалы — 7 июля в 15-м микрорайоне, подробности здесь

Интерактивы на площади Юности



Бесплатный интерактивный детский спектакль и шоу мыльных пузырей покажут 4 июля на площади Юности, подробности здесь

Досуг в парке



Семейный досуг у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Алисе в Стране чудес», в воскресенье — Ромашковому празднику. Подробности здесь



Проект «Культлето» проводит запись на бесплатные интенсивы в июле, в том числе на дворовые игры в Озеропарке. Места быстро разбирают, но пока они есть. Подробности здесь



Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера, подробности здесь

Интересно об окружающем мире



Дом лани (в котором недавно родился оленёнок) — ежедневно в 14:00 — экскурсия «Флора и фауна Крюковского лесопарка» (6+), подробности здесь

Кинотеатры



В зеленоградских кинотеатрах (и рядом) идут новинки: мультфильм «Папа, купи пёсика» (6+) и фильм «Дед Фомич» (12+), а также другие киноленты. Подробнее здесь

На постоянной основе



Веломобиль или детская машинка напрокат — адреса, часы работы и цены



Игровые возможности центра «Киндер Парк» в Голубом, подробнее здесь



Игровые зоны (0+) в семейном кафе No Drama Mama на Центральном проспекте, подробнее тут



Парк аттракционов в Химках с новыми горками, больше здесь