Фестиваль автомобилей
Ежегодный семейный фестиваль ретро-автомобилей пройдет возле Зеленограда в субботу — детям дадут покататься на миниатюрных моделях и предложат активные игры, подробности здесь
Народные праздники
День семьи, любви и верности отметят в Зеленограде — 8 июля и накануне праздника, подробности здесь
Детей 6-12 лет приглашают совершить путешествие в прошлое и отметить народный праздник Ивана Купалы — 7 июля в 15-м микрорайоне, подробности здесь
Интерактивы на площади Юности
Бесплатный интерактивный детский спектакль и шоу мыльных пузырей покажут 4 июля на площади Юности, подробности здесь
Досуг в парке
Семейный досуг у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Алисе в Стране чудес», в воскресенье — Ромашковому празднику. Подробности здесь
Проект «Культлето» проводит запись на бесплатные интенсивы в июле, в том числе на дворовые игры в Озеропарке. Места быстро разбирают, но пока они есть. Подробности здесь
Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера, подробности здесь
Интересно об окружающем мире
Дом лани (в котором недавно родился оленёнок) — ежедневно в 14:00 — экскурсия «Флора и фауна Крюковского лесопарка» (6+), подробности здесь
Кинотеатры
В зеленоградских кинотеатрах (и рядом) идут новинки: мультфильм «Папа, купи пёсика» (6+) и фильм «Дед Фомич» (12+), а также другие киноленты. Подробнее здесь
На постоянной основе
Веломобиль или детская машинка напрокат — адреса, часы работы и цены
Игровые возможности центра «Киндер Парк» в Голубом, подробнее здесь
Игровые зоны (0+) в семейном кафе No Drama Mama на Центральном проспекте, подробнее тут
Парк аттракционов в Химках с новыми горками, больше здесь
- При посещении мероприятий на открытом воздухе ориентируйтесь на актуальную погоду.