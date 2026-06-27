Эти мероприятия пройдут на следующей неделе, но уже можно запланировать их посещение в случае интереса.
3 июля (пятница) 16:30-17:00 — интерактивный кукольный спектакль «Давай дружить!» (0+)
Юные зрители помогут сказочным героям преодолеть препятствия, отгадают хитрые загадки и станут частью настоящего волшебства.
4 июля (суббота) 13:00-14:00 — пальчиковый театр «Курочка Ряба» (6+)
Дети познакомятся с героями сказки, поиграют с артистами и выполнят интересные задания.
4 июля (суббота) 17:00-18:00 — шоу «Зачарованные пузыри» (0+)
Во время шоу мыльные пузыри будут превращаться в удивительные фигуры.
Польза таких мероприятий
Кукольный и пальчиковый театр помогают детям развивать внимание, речь, воображение и понимание сюжета: ребенок учится узнавать героев, соотносить поступки персонажей с последствиями, отвечать на вопросы и удерживать последовательность событий.
Мыльное шоу добавляет опыт наблюдения за формой, светом, движением и хрупкими материалами, а также может стать поводом для разговора о том, почему пузыри переливаются, меняют форму и лопаются.
Программа фестиваля «Лето в Москве» продолжает формироваться: https://leto.mos.ru/venues/9968210/.
Рекомендуем отслеживать актуальный прогноз погоды — фестиваль организуют под открытым небом.
Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.
Фотографии из актуальных постов группы ОКЦ Зеленограда ВКонтакте.