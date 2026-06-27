Польза таких мероприятий

Кукольный и пальчиковый театр помогают детям развивать внимание, речь, воображение и понимание сюжета: ребенок учится узнавать героев, соотносить поступки персонажей с последствиями, отвечать на вопросы и удерживать последовательность событий.

Мыльное шоу добавляет опыт наблюдения за формой, светом, движением и хрупкими материалами, а также может стать поводом для разговора о том, почему пузыри переливаются, меняют форму и лопаются.

Программа фестиваля «Лето в Москве» продолжает формироваться: https://leto.mos.ru/venues/9968210/.

Рекомендуем отслеживать актуальный прогноз погоды — фестиваль организуют под открытым небом.

Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.

Фотографии из актуальных постов группы ОКЦ Зеленограда ВКонтакте.