Бесплатные интерактивные детские спектакли и шоу мыльных пузырей покажут 3 и 4 июля на площади Юности 27.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Эти мероприятия пройдут на следующей неделе, но уже можно запланировать их посещение в случае интереса.

3 июля (пятница) 16:30-17:00 — интерактивный кукольный спектакль «Давай дружить!» (0+)

Юные зрители помогут сказочным героям преодолеть препятствия, отгадают хитрые загадки и станут частью настоящего волшебства.

4 июля (суббота) 13:00-14:00 — пальчиковый театр «Курочка Ряба» (6+)

Дети познакомятся с героями сказки, поиграют с артистами и выполнят интересные задания.

4 июля (суббота) 17:00-18:00 — шоу «Зачарованные пузыри» (0+)

Во время шоу мыльные пузыри будут превращаться в удивительные фигуры.

Польза таких мероприятий

Кукольный и пальчиковый театр помогают детям развивать внимание, речь, воображение и понимание сюжета: ребенок учится узнавать героев, соотносить поступки персонажей с последствиями, отвечать на вопросы и удерживать последовательность событий.

Мыльное шоу добавляет опыт наблюдения за формой, светом, движением и хрупкими материалами, а также может стать поводом для разговора о том, почему пузыри переливаются, меняют форму и лопаются.

Программа фестиваля «Лето в Москве» продолжает формироваться: https://leto.mos.ru/venues/9968210/.

Рекомендуем отслеживать актуальный прогноз погоды — фестиваль организуют под открытым небом.

Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.

Фотографии из актуальных постов группы ОКЦ Зеленограда ВКонтакте.

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