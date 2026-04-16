Всего в парке теперь 25 аттракционов. В прошлом году появился аттракцион «360» — качели, которые раскручиваются до полных оборотов и на секунду оставляют пассажиров вверх ногами на высоте 18 метров. Для маленьких детей работают «Слоники», «Гусеница» и «Автодром».

Добраться из Зеленограда удобно на МЦД: парк в пяти минутах ходьбы от станции Химки. На машине — по Ленинградскому шоссе. Адрес: Химки, Ленинский проспект, 2А. Парк работает ежедневно с 10:00 до 22:00.