В парке «Сказочный бор» в Химкинском парке имени Толстого в эту пятницу, 17 апреля, стартует новый сезон. Праздничное открытие планируется 25 апреля: с 14:00 до 16:00 — мастер-классы, танцевальные конкурсы, розыгрыши подарков. Детям обещают бесплатную сладкую вату, мороженое и аквагрим. Вход свободный.
В этом сезоне парк добавил сразу два экстремальных аттракциона. Первый — катальная гора «Турбобор». Это классические американские горки: петли, виражи, скорость до 50 км/ч. Горку установили между подъемной каруселью и «Башней падения». Билет — 500 рублей, сопровождающий проходит бесплатно. Кататься самостоятельно можно примерно с 10-11 лет, если рост ребёнка больше 140 см. Детей 4-5 лет пустят только со взрослым.
Вторая новинка — цепочная карусель. Она поднимает до 20 человек на высоту 50 метров, попутно раскручиваясь — так что виды открываются со всех сторон. На верхней точке карусель на несколько секунд замирает. Весь заезд длится до семи минут. На аттракцион допустят детей от 140 см и взрослых — малышей карусель не катает. Билет также стоит 500 рублей.
Всего в парке теперь 25 аттракционов. В прошлом году появился аттракцион «360» — качели, которые раскручиваются до полных оборотов и на секунду оставляют пассажиров вверх ногами на высоте 18 метров. Для маленьких детей работают «Слоники», «Гусеница» и «Автодром».
Добраться из Зеленограда удобно на МЦД: парк в пяти минутах ходьбы от станции Химки. На машине — по Ленинградскому шоссе. Адрес: Химки, Ленинский проспект, 2А. Парк работает ежедневно с 10:00 до 22:00.