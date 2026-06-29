По предварительному прогнозу — в субботу и воскресенье нас ждет теплая, но пасмурная и дождливая погода. Шатер библиотек в парке защищен от дождя и ветра.

Мероприятия пройдут в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002

Задать вопросы можно по единому телефону Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда: 8-495-161-00-05