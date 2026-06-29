В шатре зеленоградских библиотек можно интересно провести время с детьми даже во время дождя. Это познавательно, весело и бесплатно. Чаще всего регистрация не нужна.
4 июля (суббота)
- 10:00 — 12:00 Игротека настольных игр для всей семьи (6+)
- 12:00 — 14:00 Чтение книги «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и мастер-класс «Кролик» в технике оригами (для детей 4-8 лет), регистрацию проведут на месте
- 14:00 — 16:00 Творческая мастерская «В гостях у Шляпника»: нарисуют удивительных героев книги «Алиса в Стране чудес» (для детей 4-12 лет)
- 16:00 — 17:00 Квест «Тайна Чеширского кота» (для детей 4-12 лет)
5 июля (воскресенье)
- 10:00 — 11:00 Раскрасят рисунки с героями разных книг и праздничные открытки ко Дню семьи, любви и верности (Дню ромашки) (0+)
- 11:00 — 16:00 Проведут сказочную викторину (6+)
- 12:00 — 13:00 Бумажный мастер-класс «Веночек с ромашкой» (6+)
- 13:00 — 14:30 Почитают семейные сказки (6+)
- 14:30 — 15:30 Смастерят открытку на тему семьи (0+)
- 15:30 — 17:00 Игротека настольных игр (6+)
По предварительному прогнозу — в субботу и воскресенье нас ждет теплая, но пасмурная и дождливая погода. Шатер библиотек в парке защищен от дождя и ветра.
- Мероприятия пройдут в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Задать вопросы можно по единому телефону Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда: 8-495-161-00-05
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