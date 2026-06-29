Семейный досуг у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Алисе в Стране чудес», в воскресенье — Ромашковому празднику 29.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В шатре зеленоградских библиотек можно интересно провести время с детьми даже во время дождя. Это познавательно, весело и бесплатно. Чаще всего регистрация не нужна.

4 июля (суббота)

  • 10:00 — 12:00 Игротека настольных игр для всей семьи (6+)
  • 12:00 — 14:00 Чтение книги «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и мастер-класс «Кролик» в технике оригами (для детей 4-8 лет), регистрацию проведут на месте
  • 14:00 — 16:00 Творческая мастерская «В гостях у Шляпника»: нарисуют удивительных героев книги «Алиса в Стране чудес» (для детей 4-12 лет)
  • 16:00 — 17:00 Квест «Тайна Чеширского кота» (для детей 4-12 лет)

5 июля (воскресенье)

  • 10:00 — 11:00 Раскрасят рисунки с героями разных книг и праздничные открытки ко Дню семьи, любви и верности (Дню ромашки) (0+)
  • 11:00 — 16:00 Проведут сказочную викторину (6+)
  • 12:00 — 13:00 Бумажный мастер-класс «Веночек с ромашкой» (6+)
  • 13:00 — 14:30 Почитают семейные сказки (6+)
  • 14:30 — 15:30 Смастерят открытку на тему семьи (0+)
  • 15:30 — 17:00 Игротека настольных игр (6+)

По предварительному прогнозу — в субботу и воскресенье нас ждет теплая, но пасмурная и дождливая погода. Шатер библиотек в парке защищен от дождя и ветра.

Задать вопросы можно по единому телефону Объединения культурных и досуговых центров Зеленограда: 8-495-161-00-05

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, мероприятие, озеропарк
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Кувшинки зацвели на Никольском пруду — на воде видна только верхушка большого подводного растения Новости
В ТинсХолл обучение с удовольствием для подростков 14+ Реклама
Фонд помощи бездомным животным «Ника» отмечает 15 лет работы — и приглашает на особенный день открытых дверей 12 июля Новости
После смертельного отравления на дне рождения в Бакеево следствие вышло на всю цепочку: наркодилеры, курьер и заказчик Новости
Уникальная летняя акция в стоматологии «Никор» — скидки до 30%! Реклама
Мёртвую рыбу заметили в Большом городском пруду. Мы проверяем сообщения горожан Новости
Ночные работы у детсадов: жители предполагают, что там оборудуют укрытия Новости
Не пропустите лето — летние интенсивы «ТехноКаникулы. Курс юного инженера» продолжаются в ОЭЗ «Технополис Москва». Набор на июль и август Реклама
Летний маркет изделий ручной работы «Встреча» — 4 июля на веранде гастрономического центра «Станция» Новости
Новую камеру на скорость и ремень установили на Солнечной аллее Новости
МФЦ в корпусе 337 закрывается на капремонт Новости
Достроен ещё один дом на Заводской улице. Переселение начнется с августа Новости
Картинки с выставки: как зарабатывали на жизнь местные крестьянки сто лет назад Новости
Новое ночное развлечение появилось у зеленоградцев — найти топливо. Получается не всегда Новости
Двое погибли после отравления наркотиками на дне рождения в Бакеево Новости
Запустили чат для оперативного обмена информацией о ситуации на АЗС в Зеленограде и окрестностях Новости
Падел-клуб на семь кортов готовится к открытию в «Зеленопарке» Новости
Бесплатные интерактивные детские спектакли и шоу мыльных пузырей покажут 3 и 4 июля на площади Юности Новости
Выделенная полоса для автобусов на улице Гоголя заработает с 18 июля Новости
Трое зеленоградских выпускников получили по 100 баллов сразу на двух ЕГЭ Новости
Как куклы из кукурузы Марины Оськиной выросли в авторскую выставку Новости
Число электромобилей в Москве стремительно растёт, но до замены бензиновых пока очень далеко Новости
Приходите сегодня на ярмарку локальных мастеров с живой музыкой, мастер-классами и розыгрышем призов — «Флейта маркет» в Музей Зеленограда Новости
Ресторан быстрого питания «Ростикс» открылся в 15-м микрорайоне Новости
Бесплатные концерты молодых вокалистов Александра Кудинова и Айки — 27 и 28 июня в бульварной зоне 16-го микрорайона Новости
Бензин у Зеленограда: власти Подмосковья признали очереди на АЗС, но не назвали сроков нормализации Новости
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 27-28 июня в Зеленограде Новости
Переезд без суеты и лишних переживаний с «Я ЛЮБЛЮ ПЕРЕЕЗД» Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру