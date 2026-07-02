4 июля с 11:00 до 15:00 у музея ретро-техники на Льяловском шоссе соберутся гости на необычных автомобилях. Здесь же представлена коллекция грузовиков, автобусов и редких моделей машин.
В программе — живая музыка, полевая кухня, мастер-классы, тир и развлечения для всей семьи.
Участие бесплатное. Как уточнили для «Зеленоград.ру» организаторы, ежегодный фестиваль посещают люди даже с маленькими детьми.
Добраться из Зеленограда на личном транспорте можно за 10 минут, на общественном — за полчаса. Погода в субботу теплая (до +23) с дождем.
Музей ретроавтомобилей ВБВ создан активистом Ваниным Борисом Владимировичем — отсюда и название («ВБВ»).
Здесь можно познакомиться с советской авто- и мототехникой:
- 3 площадки с машинами СССР разных лет
- большая коллекция включает автомобили, автобусы, грузовики, мопеды, мотоциклы и велосипеды
- 100 предметов быта советской эпохи
Помимо фестивальной программы с открытым доступом, в субботу будет возможность увидеть всю коллекцию — более 150 автомобилей и мототехники. В этот день цена входного билета составит 300 рублей — обычно стоимость составляет почти 1000 рублей. Детям до шести лет включительно — вход свободный.
- Адрес музея: Льяловское шоссе, дом 1А
- Телефон музея: 8-993-352-08-66