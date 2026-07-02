Ежегодный семейный фестиваль ретро-автомобилей пройдет возле Зеленограда в субботу — детям дадут покататься на миниатюрных моделях и предложат активные игры 02.07.2026 ZELENOGRAD.RU

4 июля с 11:00 до 15:00 у музея ретро-техники на Льяловском шоссе соберутся гости на необычных автомобилях. Здесь же представлена коллекция грузовиков, автобусов и редких моделей машин.

В программе — живая музыка, полевая кухня, мастер-классы, тир и развлечения для всей семьи.

Участие бесплатное. Как уточнили для «Зеленоград.ру» организаторы, ежегодный фестиваль посещают люди даже с маленькими детьми.

Добраться из Зеленограда на личном транспорте можно за 10 минут, на общественном — за полчаса. Погода в субботу теплая (до +23) с дождем.

Музей ретроавтомобилей ВБВ создан активистом Ваниным Борисом Владимировичем — отсюда и название («ВБВ»).

Здесь можно познакомиться с советской авто- и мототехникой:

  • 3 площадки с машинами СССР разных лет
  • большая коллекция включает автомобили, автобусы, грузовики, мопеды, мотоциклы и велосипеды
  • 100 предметов быта советской эпохи

Помимо фестивальной программы с открытым доступом, в субботу будет возможность увидеть всю коллекцию — более 150 автомобилей и мототехники. В этот день цена входного билета составит 300 рублей — обычно стоимость составляет почти 1000 рублей. Детям до шести лет включительно — вход свободный.

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Метки:
дети, досуг, мероприятие, музей ретроавтомобилей вбв
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