4 июля с 11:00 до 15:00 у музея ретро-техники на Льяловском шоссе соберутся гости на необычных автомобилях. Здесь же представлена коллекция грузовиков, автобусов и редких моделей машин.

В программе — живая музыка, полевая кухня, мастер-классы, тир и развлечения для всей семьи.

Участие бесплатное. Как уточнили для «Зеленоград.ру» организаторы, ежегодный фестиваль посещают люди даже с маленькими детьми.

Добраться из Зеленограда на личном транспорте можно за 10 минут, на общественном — за полчаса. Погода в субботу теплая (до +23) с дождем.