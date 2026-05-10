Площадь Юности

Пункт проката на площади Юности работает с 10:00 до 20:00. Здесь можно взять детские машинки, веломобили, зоомобили, пони, ролики и велосипеды. Есть батут и камера хранения.

Стоимость аренды: «Формула» и «Порш» — 400 рублей за 10 минут и 700 рублей за 20 минут. Детская машинка, веломобиль и зоомобиль — 300 рублей за 10 минут и 500 рублей за 20 минут. Пони — 200 рублей за 10 минут и 350 рублей за 20 минут. Батут — 250 рублей за 10 минут и 400 рублей за 20 минут.

Ролики и велосипеды стоят 300 рублей за час, 500 рублей за три часа и 1500 рублей на весь день. Для аренды нужен залог: документ — паспорт, права или студенческий билет — либо денежный залог. Сумма зависит от техники. Камера хранения стоит 100 рублей.

Возле Культурного центра «Зеленоград»

Пункт проката находится справа от главного входа в КЦ «Зеленоград» — нужно спуститься по лестнице в сторону Парка Победы. Точные координаты: 55.989539, 37.218731.

Прокат работает ежедневно с 11:00 до 19:00, без перерывов. Кататься можно и детям, и взрослым. Маленьких детей, в том числе примерно с года, допускают только под присмотром и управлением родителей. Оплата — преимущественно картой или по QR-коду. В прокате просят кататься по утверждённой схеме маршрута и уточнять у сотрудников все непонятные моменты.

Стоимость аренды: одноместный веломобиль и детский электромобиль — 300 рублей за 15 минут. Двухместный веломобиль — 400 рублей за 15 минут, трёхместный — 450 рублей за 15 минут.

Парк Победы

Ещё один пункт проката работает в Парке Победы, внизу каскада фонтанов. Время работы — с 11:00 до 20:00.

Стоимость аренды: электромобиль — 300 рублей за 10 минут и 500 рублей за 20 минут. Веломобиль, пони и батут — 200 рублей за 10 минут и 300 рублей за 20 минут. Рыбалка — 300 рублей за 15 минут. Аттракцион «Джеки Чан» — 300 рублей за 10 минут.

У Михайловского пруда

Пункт проката у Михайловского пруда находится напротив 16-го микрорайона. Он работает с 11:00 до 21:00.

Здесь можно арендовать детские машинки, батут и рыбалку. Обычная машинка стоит 300 рублей за 10 минут и 500 рублей за 20 минут. Жёлтая двухместная машинка — 400 рублей за 10 минут и 600 рублей за 20 минут. Батут — 250 рублей за 10 минут и 400 рублей за 20 минут. Рыбалка — 250 рублей за 15 минут.

«Озеропарк» возле Школьного озера (пока не работает)

Пункт проката «Озеропарк» должен возобновить работу после майских праздников, ориентировочно 14 мая — с наступлением хорошей погоды. Работать он будет со среды по воскресенье, с 12:00 до 20:00. «Озеропарк» находится между корпусом 1002 и озером: точка на карте.

По правилам проката, режим работы зависит от погодных условий, оплата производится только безналично, дети до 12 лет могут пользоваться веломобилями только в сопровождении взрослых, а электромобилями — только под присмотром взрослых.

Стоимость аренды в «Озеропарке»: веломобиль, электромобиль и игровой комплекс — батут — 300 рублей за 15 минут. Двухместный веломобиль и двухместный электромобиль — 400 рублей за 15 минут. Педальный автомобиль — 200 рублей за 15 минут.

На лодочной станции Школьного озера (пока не работает)

После майских праздников, при хорошей погоде, также должен возобновить работу прокат на Школьном озере. Там появится новое оборудование — динозавры на колёсах. Прайс и время работы пока неизвестны.

В плохую погоду пункты проката не работают. При хорошей погоде время закрытия может быть позже указанного.