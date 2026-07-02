Бесплатные семейные мероприятия пройдут в старом городе, а также в Андреевке и Менделеево.
Российский праздник ежегодно отмечается 8 июля, он приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей брака. Главным символом праздника считается ромашка.
- Согласно анонсам, на все мероприятия — вход свободный.
Семейный праздник в стиле 90-х — в 11:00 у Школьного озера (0+)
Организаторы объединят празднование Дня семьи, любви и верности с вечеринкой 90-х. В программе — концерт, дискотека, мастер-классы и викторина с призами.
Формат праздника в стиле 90-х добавляет к семейной теме культурный контекст: для родителей это возможность вспомнить музыку, одежду и повседневные приметы своего детства или юности, а для детей — познакомиться с эпохой через песни, игры, визуальные образы и рассказы взрослых.
- Озеропарк у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1013 — на открытой сцене
Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, перед посещением.
Мастер-класс и фотозона «Ромашка на счастье» — почти весь день в библиотеке в 4-м микрорайоне
На мастер-классе дети смогут проявить фантазию и создать оригинальную сумочку из бумаги, украшенную ромашками. Для всех желающих также подготовят фотозону «Ромашки», где можно будет сделать памятные снимки с символом праздника. Каждый участник получит в подарок памятную ленточку с символом Дня семьи, любви и верности.
- Библиотека в корпусе 401
- Продолжительность — с 12:00 до 18:00
- Вопросы можно задать по телефону: 8-495-161-00-05 (добавочный 0251)
Семейный праздник «Ромашкин день» — в 18:00 на летней веранде КЦ «Зеленоград» (6+)
В программе — творческий мастер-класс, где участники смогут сделать авторскую открытку «Домик» или «Петр и Феврония», а также анимационная программа с играми, танцами и участием Зайца Клёпы. Формат подойдет для семейного посещения: дети смогут включиться в творческую и игровую часть, а родители — провести время вместе с ними в спокойной праздничной обстановке.
- Центральная площадь, дом 1
- Продолжительность — 1 час
- Вопросы можно задать по телефону: 8-499-734-31-71
Семейный праздник «Ромашковое счастье» — в 16:00 в ДК Андреевка (3+)
Развлекательная программа, настольные пазлы, рисование и фотозона.
- Андреевка, улица Староандреевская, дом 59
- Продолжительность — 1 час
- Вопросы можно задать по телефону: 8-499-504-29-09
Семейный праздник «Ромашковая Русь» — в 15:00 в Менделеево, КЦ «Метролог» (6+)
Подробного анонса пока нет.
- Пгт Менделеево, улица Куйбышева, дом 11
- Продолжительность — 1 час
- Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-495-546-24-54