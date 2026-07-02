Накануне — 6 июля, понедельник, старый город

Семейный праздник в стиле 90-х — в 11:00 у Школьного озера (0+)

Организаторы объединят празднование Дня семьи, любви и верности с вечеринкой 90-х. В программе — концерт, дискотека, мастер-классы и викторина с призами.

Формат праздника в стиле 90-х добавляет к семейной теме культурный контекст: для родителей это возможность вспомнить музыку, одежду и повседневные приметы своего детства или юности, а для детей — познакомиться с эпохой через песни, игры, визуальные образы и рассказы взрослых.

Озеропарк у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1013 — на открытой сцене

Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, перед посещением.