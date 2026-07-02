День семьи, любви и верности отметят в Зеленограде — 8 июля и накануне праздника 02.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Бесплатные семейные мероприятия пройдут в старом городе, а также в Андреевке и Менделеево.

Российский праздник ежегодно отмечается 8 июля, он приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей брака. Главным символом праздника считается ромашка.

  • Согласно анонсам, на все мероприятия — вход свободный.

Накануне — 6 июля, понедельник, старый город

Семейный праздник в стиле 90-х — в 11:00 у Школьного озера (0+)

Организаторы объединят празднование Дня семьи, любви и верности с вечеринкой 90-х. В программе — концерт, дискотека, мастер-классы и викторина с призами.

Формат праздника в стиле 90-х добавляет к семейной теме культурный контекст: для родителей это возможность вспомнить музыку, одежду и повседневные приметы своего детства или юности, а для детей — познакомиться с эпохой через песни, игры, визуальные образы и рассказы взрослых.

Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, перед посещением.

В день праздника — 8 июля, среда, старый город

Мастер-класс и фотозона «Ромашка на счастье» — почти весь день в библиотеке в 4-м микрорайоне

На мастер-классе дети смогут проявить фантазию и создать оригинальную сумочку из бумаги, украшенную ромашками. Для всех желающих также подготовят фотозону «Ромашки», где можно будет сделать памятные снимки с символом праздника. Каждый участник получит в подарок памятную ленточку с символом Дня семьи, любви и верности.

Семейный праздник «Ромашкин день» — в 18:00 на летней веранде КЦ «Зеленоград» (6+)

В программе — творческий мастер-класс, где участники смогут сделать авторскую открытку «Домик» или «Петр и Феврония», а также анимационная программа с играми, танцами и участием Зайца Клёпы. Формат подойдет для семейного посещения: дети смогут включиться в творческую и игровую часть, а родители — провести время вместе с ними в спокойной праздничной обстановке.

Андреевка и Менделеево — 8 июля, среда

Семейный праздник «Ромашковое счастье» — в 16:00 в ДК Андреевка (3+)

Развлекательная программа, настольные пазлы, рисование и фотозона.

Семейный праздник «Ромашковая Русь» — в 15:00 в Менделеево, КЦ «Метролог» (6+)

Подробного анонса пока нет.

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Метки:
дети, мероприятие, день семьи любви и верности
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