Чем занять детей на каникулах? Проект «Культлето» проводит запись на бесплатные интенсивы в июле. Места быстро разбирают, но пока они есть 30.06.2026 ZELENOGRAD.RU

«Культлето» — это серия летних интенсивов для детей от шести лет и подростков в Зеленограде. В программу июля входят занятия по вокалу, изготовлению ватной игрушки и рисованию, а также дворовые игры.

Интенсивы проходят на разных площадках города: в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Места на занятия нужно забронировать через сайт проекта. Их разбирают быстро, но на момент публикации регистрация еще идет.

Культурный центр «Творческий лицей»

7 — 9 июля, 14:00 — 15:00

Интенсив по вокалу «Основы хорового пения» (16+)

Участники разучат одноголосные и многоголосные произведения, разовьют вокальные навыки и научатся создавать гармоничное звучание в коллективе.

7 — 9 июля, 14:00 — 15:00

Интенсив по изготовлению ватной игрушки «Мандарин» (6+)

Участники узнают основные приемы техники изготовления и росписи игрушки из ваты — и создадут «почти настоящий» мандарин.

Озеропарк у Школьного озера

1 — 3 июля, 12:00 — 13:00

Интенсив «Дворовые игры времен СССР» (6+)

Детям покажут, как весело и увлеченно играть без гаджетов. Приглашают и взрослые поколения семьи — вспомнить уличный досуг советского времени.

15 — 17 июля, 10:30 — 11:30

Интенсив «Рисуем животный мир» (6+)

За три дня юные художники освоят необычные техники рисования и создадут три ярких пейзажа. Ребята будут использовать классические материалы (восковые мелки и акварель) и сочетать творческие методы — такой подход развивает воображение, мелкую моторику и чувство цвета.

Программа:

— 15 июля — пейзаж «Полет шмеля»

— 16 июля — пейзаж «Два веселых гуся»

— 17 июля — пейзаж «В траве сидел кузнечик»

Улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002

Регистрация на все интенсивы: https://zelkultura.ru/kultleto_2026

Проект организовали в Объединении культурных и досуговых центров Зеленограда.

Телефон учреждения: 8-499-717-08-44.

А ещё каждую пятницу подростков приглашают поиграть в «Мафию» у Школьного озера: рассказали здесь.

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