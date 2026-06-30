«Культлето» — это серия летних интенсивов для детей от шести лет и подростков в Зеленограде. В программу июля входят занятия по вокалу, изготовлению ватной игрушки и рисованию, а также дворовые игры.
Интенсивы проходят на разных площадках города: в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Места на занятия нужно забронировать через сайт проекта. Их разбирают быстро, но на момент публикации регистрация еще идет.
Культурный центр «Творческий лицей»
7 — 9 июля, 14:00 — 15:00
Интенсив по вокалу «Основы хорового пения» (16+)
Участники разучат одноголосные и многоголосные произведения, разовьют вокальные навыки и научатся создавать гармоничное звучание в коллективе.
7 — 9 июля, 14:00 — 15:00
Интенсив по изготовлению ватной игрушки «Мандарин» (6+)
Участники узнают основные приемы техники изготовления и росписи игрушки из ваты — и создадут «почти настоящий» мандарин.
Озеропарк у Школьного озера
1 — 3 июля, 12:00 — 13:00
Интенсив «Дворовые игры времен СССР» (6+)
Детям покажут, как весело и увлеченно играть без гаджетов. Приглашают и взрослые поколения семьи — вспомнить уличный досуг советского времени.
15 — 17 июля, 10:30 — 11:30
Интенсив «Рисуем животный мир» (6+)
За три дня юные художники освоят необычные техники рисования и создадут три ярких пейзажа. Ребята будут использовать классические материалы (восковые мелки и акварель) и сочетать творческие методы — такой подход развивает воображение, мелкую моторику и чувство цвета.
Программа:
— 15 июля — пейзаж «Полет шмеля»
— 16 июля — пейзаж «Два веселых гуся»
— 17 июля — пейзаж «В траве сидел кузнечик»
Улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002
Регистрация на все интенсивы: https://zelkultura.ru/kultleto_2026
Проект организовали в Объединении культурных и досуговых центров Зеленограда.
Телефон учреждения: 8-499-717-08-44.
А ещё каждую пятницу подростков приглашают поиграть в «Мафию» у Школьного озера: рассказали здесь.