«Культлето» — это серия летних интенсивов для детей от шести лет и подростков в Зеленограде. В программу июля входят занятия по вокалу, изготовлению ватной игрушки и рисованию, а также дворовые игры.

Интенсивы проходят на разных площадках города: в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Места на занятия нужно забронировать через сайт проекта. Их разбирают быстро, но на момент публикации регистрация еще идет.