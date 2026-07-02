«Дед Фомич» (12+)

Семейная комедия про деда, который мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками с помощью одной авантюры — потому что по-другому уже не получается. В фильме сыграли Николай Добрынин, Никита Кологривый, Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный и Екатерина Волкова.

Посмотреть можно в Иридиуме (утром и днем), Панфиловском (днем и вечером), Зеленопарке (утром, днем и вечером) и Отраде (утром, днем и вечером).