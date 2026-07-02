Семейная комедия про деда, который мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками с помощью одной авантюры — потому что по-другому уже не получается. В фильме сыграли Николай Добрынин, Никита Кологривый, Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный и Екатерина Волкова.
Посмотреть можно в Иридиуме (утром и днем), Панфиловском (днем и вечером), Зеленопарке (утром, днем и вечером) и Отраде (утром, днем и вечером).
Анимационные приключения про щенка, который теряется в парке. Пока хозяйка ищет любимца, пёсик знакомится с уличным Котом, крысой Бенгсом, чихуахуа Табби — и становится их героем. История озвучена голосами Миланы Хаметовой, Давида Манукяна (Давы) и Эльдара Джарахова — популярных российских блогеров и музыкантов.
Мультфильм показывают в Иридиуме (днем), Панфиловском (утром и днем), Зеленопарке (утром и днем) и Отраде (днем и вечером).
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