Вы спрашивали про детские мероприятия в новом городе — и вот одно из них.
Во вторник в 16:00 во дворе корпуса 1505 проведут фольклорный праздник.
Гостей ждут: знакомство с истоками и традициями праздника Ивана Купалы, народные игры и забавы, хороводы и конкурсы, а также ведущие в народных костюмах.
- Двор корпуса 1505
- Вход свободный. Приглашают приходить семьями.
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