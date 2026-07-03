Вы спрашивали про детские мероприятия в новом городе — и вот одно из них.



Во вторник в 16:00 во дворе корпуса 1505 проведут фольклорный праздник.



Гостей ждут: знакомство с истоками и традициями праздника Ивана Купалы, народные игры и забавы, хороводы и конкурсы, а также ведущие в народных костюмах.

Двор корпуса 1505

Вход свободный. Приглашают приходить семьями.