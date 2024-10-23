Правительство Москвы приняло новую адресную инвестиционную программу (АИП) строительства до 2027 года. Несколько зеленоградских перспективных дорог исчезли из планов, в том числе транспортная развязка через железную дорогу в Малино, проект которой обсуждали с 2012 года.

Развязка с эстакадой над путями железной дороги призвана связать старый и новый город, Центральный проспект и Малинскую улицу. В предыдущей версии АИП эта дорога была, на её проектирование и строительство планировали выделить 12 миллиардов рублей. В новой АИП она не упоминается. Теперь понятно, почему в префектуре перестали называть даже примерные сроки строительства развязки. Сама станция Малино закрыта полтора года назад. Сроки её реконструкции не определены, но в префектуре считают, что начнут в 2025 году.

Также в новой программе нет планируемых ранее до 2027 года: реконструкции улицы Панфилова, строительства проезда от улицы Панфилова до улицы Гоголя и дороги от Заводской улицы до улицы Радио (эта дорога фактически построена, но не транспорт по ней не ездит).

Остальные зеленоградские строительные объекты и проекты разной степени готовности в новой АИП есть. Это, в частности, путепровод с тоннелем под железной дорогой в Алабушево, сквозной проезд между Центральным и Московским проспектами, улично-дорожная сеть возле 23-го микрорайона и Малино, детская поликлиника в 18-м микрорайоне, спорткомплекс с бассейнами на Кутузовском шоссе, центр социального обслуживания на Березовой аллее (несостоявшийся аквапарк у городского пруда), новое здание для ГИБДД в Малино, строительство и перекладка инженерных коммуникаций в 3-м микрорайоны (у «Флейты» — эти работы тянутся почти 20 лет). А также переход на закрытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). Только сроки реализации сдвинулись. Строительство автодороги с тоннелем в Алабушево в прошлой программе значилось до 2026 года, в нынешней уже стоит 2027-й. Перевести на закрытую схему тепло- и водоснабжения оставшиеся зеленоградские дома обещали до 2026 года, теперь проставлен 2028-й.

Адресную инвестиционную программу строительства за счет принимают на три года вперед. Но она периодически обновляется, а в течение года вносятся изменения в части финансирования.