Раньше планировали завершить строительство до конца года, а теперь строители пообещали префекту сдать объект в октябре или даже раньше.
В СК «Горизонт» на Кутузовском шоссе (адрес — Середниковская улица, 5) будет большой бассейн длиной 25 метров и шириной 16, на восемь дорожек, а также малый — 10x6 метров. А также тренажерный зал.
Впрочем, от окончания строительства до возможности поплавать в новом бассейне может пройти несколько месяцев. Например, у спорткомплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне это заняло пять месяцев.
На территории будет парковка всего на 34 машины. Этого совсем мало для посетителей — учитывая опыт других подобных спорткомплексов, парковаться там будет персонал и маломобильные водители. Неподалеку есть автобусная остановка, а от 23-го микрорайона вдоль шоссе идет тротуар — пешком идти 500-1000 метров.