Раньше планировали завершить строительство до конца года, а теперь строители пообещали префекту сдать объект в октябре или даже раньше.

В СК «Горизонт» на Кутузовском шоссе (адрес — Середниковская улица, 5) будет большой бассейн длиной 25 метров и шириной 16, на восемь дорожек, а также малый — 10x6 метров. А также тренажерный зал.