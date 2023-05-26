Началась подготовка к строительству новых зданий для зеленоградского УВД и ГИБДД 26.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Для зеленоградской полиции построят новое большое здание в промзоне Малино, недалеко от 23-го микрорайона и штрафстоянки. Туда переедет управление внутренних дел с улицы Панфилова и автоинспекция с улицы Крупской. Стройка займёт, по планам, не менее двух лет.

Сейчас объявлен конкурс на проектирование и строительство здания, для этого выделено 956 миллионов рублей. На земельном участке площадью 1,64 гектара возведут административное здание (до пяти этажей), два контрольно-пропускных пункта и гаражные боксы. Общая площадь застройки — 54 тысячи кв.м. В качестве аналога в документах приводится построенное в 2021 году на Бескудниковском бульваре здание для районного отдела полиции (на фото).

В нашем случае новое здание строится и для УВД, и для ГИБДД. В требованиях к проекту указаны многочисленные служебные помещения, тир и спортивные залы, служебные гаражи. Парковка для посетителей планируется на 130 автомобилей (может быть и больше — в документации написано «не менее 130»). На территории сделают площадку для приема экзамена по вождению. Также в здании предусмотрены помещения для лабораторий — биологической, химической, физической, весовой и других. Территория и само здание должны быть приспособлены для маломобильных людей, в том числе инвалидов-колясочников.

Здание автоинспекции на улице Крупской снесут в процессе реновации 19-го микрорайона — на его месте построят школу и детский сад. Сейчас ГИБДД расположено фактически возле стройплощадки — рядом пятиэтажки и возводят новые дома. Это здание исторически неудачно расположено в центре жилого микрорайона, а туда приезжают автовладельцы со всего Зеленограда, — говорила в интервью «Зеленоград.ру» окружной архитектор Анжела Игнатьева.

Что будет со зданием на улице Панфилова после переезда УВД, пока неизвестно.

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Метки:
полиция, гибдд, промзона малино
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