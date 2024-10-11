Въезд в 3-м микрорайон с Центрального проспекта перекрыли в сентябре и обещали открыть 11 октября, однако сегодня утром въезд был закрыт. Раскопки такие масштабные, что очевидно — до открытия ещё далеко.

Это подтвердили «Зеленоград.ру» и в префектуре. Оказывается, работу задерживает МОЭК, который не согласовывает врезку теплосети. Когда это согласование произойдет, неизвестно (спросили МОЭК — ждём ответ). Но и после согласования и врезки потребуется ещё около двух недель, чтобы открыть въезд.

При этом работы на всём протяжении нового проезда не останавливаются: рабочих довольно много, ближе к Московскому проспекту местами даже уложен чистовой асфальт на тротуарах и высажена трава.

Машины уже вернулись в проезд — сейчас можно проехать по нему от Московского проспекта и почти до последнего подъезда «Флейты»