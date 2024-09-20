Очевидно, речь идет о завершении строительства многострадального сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами. Из схемы также следует, что новый въезд в микрорайон с Московского проспекта между корпусами 351 и 352 открыт более-менее официально — раз через него организован подъезд к домам.