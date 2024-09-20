Перекрыт один из въездов в 3-й микрорайон с Центрального проспекта 20.09.2024 ZELENOGRAD.RU

До 11 октября перекрыт подъезд к корпусам 338А, 338Б, 339Б, 340, 341, 360А с Центрального проспекта. Причина — строительные работы, сообщил «Жилищник». На схеме показаны альтернативные варианты подъезда.

Очевидно, речь идет о завершении строительства многострадального сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами. Из схемы также следует, что новый въезд в микрорайон с Московского проспекта между корпусами 351 и 352 открыт более-менее официально — раз через него организован подъезд к домам.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, ограничения движения транспорта, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
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