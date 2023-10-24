Проектирование и строительство транспортной развязки с эстакадой над путями Октябрьской железной дороги возле платформы Малино планируется провести в 2025—2029 годах. Эти сроки обозначены в новой адресной инвестиционной программе городского строительства — на развязку в Малино планируется выделить 12 миллиардов рублей. Дорога должна связать Центральный проспект и Малинскую улицу.

Проект планировки развязки был одобрен мэрией в феврале этого года. Предполагается строить автодорогу через Южную промзону в лесу за «Анстремом», далее в новый город через железнодорожные пути. В целом это пять километров дорог, путепровод с четырьмя полосами движения, реконструкция нескольких улиц и проездов — участка Центрального и Георгиевского проспектов (состоящего сейчас из удаленных друг от друга отрезков дороги в старой и новой части города), проезда между «Элмой» и стадионом «Ангстрем», Железнодорожной Малинской и Первомайской улиц.

Сама станция Малино сейчас закрыта на реконструкцию. По планам она продлится до сентября 2024 года.

Еще один переезд через железную дорогу между старым и новым городом уже строят в Алабушево — обещают завершить работы в 2026 году. Это тоннель под путями и подъездные дороги к нему. Развязка должна соединить 14-й микрорайон и Западную промзону. Подъездную дорогу к тоннелю со стороны нового города, по проекту, пересекают пути будущей ВСМ Москва—Петербург (ВСМ), поэтому в Алабушево строят и железнодорожный мост для разъезда скоростных поездов.