4
Развязку через железную дорогу в Малино планируют построить в 2029 году. В бюджете на неё предусмотрено 12 миллиардов рублей 24.10.2023 ZELENOGRAD.RU

Проектирование и строительство транспортной развязки с эстакадой над путями Октябрьской железной дороги возле платформы Малино планируется провести в 2025—2029 годах. Эти сроки обозначены в новой адресной инвестиционной программе городского строительства — на развязку в Малино планируется выделить 12 миллиардов рублей. Дорога должна связать Центральный проспект и Малинскую улицу.

Проект планировки развязки был одобрен мэрией в феврале этого года. Предполагается строить автодорогу через Южную промзону в лесу за «Анстремом», далее в новый город через железнодорожные пути. В целом это пять километров дорог, путепровод с четырьмя полосами движения, реконструкция нескольких улиц и проездов — участка Центрального и Георгиевского проспектов (состоящего сейчас из удаленных друг от друга отрезков дороги в старой и новой части города), проезда между «Элмой» и стадионом «Ангстрем», Железнодорожной Малинской и Первомайской улиц.

Сама станция Малино сейчас закрыта на реконструкцию. По планам она продлится до сентября 2024 года.

Еще один переезд через железную дорогу между старым и новым городом уже строят в Алабушево — обещают завершить работы в 2026 году. Это тоннель под путями и подъездные дороги к нему. Развязка должна соединить 14-й микрорайон и Западную промзону. Подъездную дорогу к тоннелю со стороны нового города, по проекту, пересекают пути будущей ВСМ Москва—Петербург (ВСМ), поэтому в Алабушево строят и железнодорожный мост для разъезда скоростных поездов.

История проекта длиной больше десяти лет

Проект строительства развязки в Малино обсуждали на публичных слушаниях еще в 2012 году. Он вызвал споры, жители Малино просили изменить траекторию дороги в сторону Малинской улицы (чтобы удалить от жилых домов на Школьной и Лесной), не затрагивать жилые дома, сместить развязку в сторону ЛЭП, соединить с Фирсановским шоссе. Эти просьбы были оценены властями как «нецелесообразные», поскольку голосов за проект было больше.

Тем не менее, в 2020 году власти начали делать проект планировки территории для прохождения развязки — этим занималась Москомархитектура. Старый соединял по кратчайшему пути Южную промзону и поселок Малино с выездом на Кутузовское шоссе в «новом» городе. При этом часть дороги шла по лесу в старом городе, а в Малино эстакада «прорезала» три улицы в поселке — то есть, планировался снос нескольких домов. Перед началом работы с новым проектом сообщалось, что дорогу в лесу проложат по уже существующей просеке вдоль опор ЛЭП. А что все-таки будет с частными домами в Малино, непонятно было и тогда, и сейчас.

Читайте также
История платформы Малино, которую планировали сделать главной станцией для Зеленограда, а сейчас закрыли, чтобы дать ей новую жизнь
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, платформа малино
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Левина Левина
25 октября
Нельзя губить природу, ледниковое озеро, места обитания животных,великолепный лес. Много лет Кто-то охранял это прекрасное место, не давал рубить старинный лес Малино - Фирсановка,и вот дождались варваров-уничтожителей.Вокруг перегона Малино МЦД3 продолжают сохнуть леса,тк осушается искусственно местность. Люди не позволяйте это делать! Четырехполосная дорога, Георгиевский проспект, будет выжженная пустыня вокруг! Потихоньку откусываются куски леса со всех сторон МЖК,МЦД3,эстакада Фирс и не перечислить ущерб. Останемся в бетонном карцере, таких деревьв мы не вырастим, от каких лежат стволы на ст Малино.
Человек с Земли
Вчера, 19:54
А на кой ляд она нужна?? 12 лярдов закопать в лесу?? Да и от леса одно название останется! Или вместо Малино очередная "спальная дыра" с кучей человейников запланирована??
Михаил Ром
Вчера, 21:11
неплохая цена за пустое
Михаил Василенко
Вчера, 23:43
Опять только 4 полосы? Этот проект безнадёжно устарел! Сегодня надо строить уже по 4 полосы в каждую сторону... а тио как с Новым Крюковским мостом получится - не успели построить, а уже расширять надо... И тем более если на перспективу хотят строить!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
История башен Центрального проспекта: архитектура, квартиры и магазины. По воспоминаниям их создателей и самих зеленоградцев Истории
На автобусные маршруты 11 и 19 выпустят три дополнительных машины Новости
Подбери ребёнку будущую профессию и не трать время на то, что не подходит — ЦКО МИЭТ начинает набор на интенсивные курсы по техническим и творческим направлениям Реклама
Мужчина ударил в голову женщину в 19-м автобусе — она не смогла освободить ему путь к выходу из-за давки в салоне Новости
Спорткомплекс с бассейнами возле 23-го микрорайона откроют в начале 2025 года Новости
«Жилищник» признал свою ошибку, когда отказывался привозить песок на детскую площадку для игры с песком. А мы узнали из этой истории кое-что важное Истории
Оригинальные стоковые ткани от ведущих кутюрье в магазинах «Я Сама» Реклама
Электрики-мошенники попали под суд. Они обманывали жителей, прикрываясь «Мосэнергосбытом» Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Супермаркет «Лента» в Савёлкинском проезде закроется в ноябре Новости
В Зеленограде перестали красть из квартир. Зато крадут с банковских счетов, на улицах, в автобусах и подъездах Новости
Кондитер отпекла более 2000 тортов: уникальные дизайны, бережная доставка, безопасность и свежесть Реклама
Изменение расписания электричек МТППК с 30 октября по 1 ноября Новости
Семь преимуществ сценического творчества для успеха ребёнка. «АртистЛэнд» обучает детей сценическим дисциплинам — театр, кино, вокал, танец Реклама
Зал бракосочетаний в зеленоградском ЗАГСе закроют на ремонт на пять месяцев Новости
Дополнительные автобусы могут выпустить на маршрут e41 после облав на безбилетников (но это не точно) Новости
Музыкальный спектакль «Кот в сапогах» — 4 ноября в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте нелегальных свалок на окраине Зеленограда поставили камеры, чтобы вычислить нарушителей Новости
Школа развития интеллекта iq 007 предлагает уникальный тест-драйв — оценить способности и прокачать пять разных направлений Реклама
Развязку через железную дорогу в Малино планируют построить в 2029 году. В бюджете на неё предусмотрено 12 миллиардов рублей Новости
Делай правильный выбор вместе с Sura Sushi Реклама
Облаву на безбилетников устроили в Ховрино Новости
«Жилищник» начал рассылать смс должникам за «коммуналку». Откуда у него личные телефоны, непонятно Новости
Шестой фармацевтический завод построят в промзоне Алабушево. На производство потребуется 1100 человек Новости
Водителей зеленоградских автобусов предупредили об эксперименте с отменой мигающего зеленого сигнала светофора Новости
Шиномонтаж со скидкой до 90% на сайте ЗелКупон Реклама
Школы резко усилили агитацию за прививки от гриппа. Но нужного результата не получилось Истории
Детский театр «Крылья» объявляет дополнительный набор — приглашают детей 4-14 лет Реклама
Перехватывающие парковки возле станции Крюково появились на карте Новости
Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» — 29 октября на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
За уборку мусорной свалки в Зеленограде из бюджета заплатят миллион рублей. Возможно, не в последний раз — полиция не стала искать нарушителей Новости
Вакансии компании по производству сыров Alti (р/п Ржавки) Реклама
Открытие станции Рижская на МЦД-3 откладывается на всё более поздние сроки. В приоритете другие диаметры и вокзал для ВСМ Новости
Новые рабочие места в Зеленограде на заводе «Велфарм-М» Реклама
Выдержит ли Крюковская эстакада открытие на ней новых автобусных остановок? Вот официальный ответ Ответы
Магазин с орехами, крупами и сухофруктами в корпусе 1215 стал рассадником пищевой моли Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру