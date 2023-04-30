Платформу Малино с закрыли на реконструкцию. Она продлится полтора-два года, за это время её полностью перестроят под стандарты МЦД — никогда она уже не будет прежней: со старым пешеходным мостом, с которого хорошо было наблюдать закаты и поезда, с открытыми лесенками и секретным тоннелем, с выходами в лес, на Щепку или в сторону Малино-Лигачево-Середниково, для долгих прогулок пешком, на велосипедах или на лыжах.
Маленькая «домашняя» платформа старого дачного посёлка Малино на окраине Зеленограда ушла в прошлое. Вспоминаем, какой она была и почему не стала, как планировали, главной станцией Зеленограда.
Появилась платформа Малино в 1964 году — ей почти 60 лет. Удивительно, но когда-то именно она, а не станция Крюково, должна была стать основной железнодорожной станцией Зеленограда.
Город-спутник начали строить в конце 1950-х годов, и первый архитектор Зеленограда Игорь Рожин мыслил так: «Там, где сейчас маленькая платформа Малино и несколько дач, через 2-3 года будет выстроена основная станция прибытия в новый город».
Подробнее Рожин описывал замыслы проектировщиков в статье «Первый город спутник под Москвой» (журнал «Жилищное строительство» №3/1959): «Связь нового города с Москвой предполагается по Октябрьской железной дороге со станции Малино и автобусом и машинами по Ленинградскому шоссе. Платформа Малино должна быть реконструирована и оборудована пассажирским павильоном, переходным мостом через пути и привокзальной площадью».
На этой схеме главная городская магистраль ведёт от Северной промзоны через городской пруд и Южную промзону к Малино. Сегодня это проспект Генерала Алексеева — Центральный проспект — Георгиевский проспект, за одним небольшим исключением: кусочек Георгиевского проспекта от МИЭТа до станции Малино пока так и не построили.
Точнее, старая дорога из Савёлок в Малино там была исторически. Однако в современную улицу Зеленограда она не превратилась, а после рождения города еще долго существовала в виде асфальтовых пешеходных дорожек. Асфальт в лесу постепенно зарос и разрушился, и сейчас на его месте — лесная дорожка из щебенки.
Недавно планы достроить Георгиевский проспект до Малино и дальше, в «новый город», снова реанимировали — ведь в Зеленограде, как это ни забавно, фактически два Георгиевских проспекта: один в старом городе, второй — в новом. Оказывается, разгадка этой топографической загадки уходит корнями в историю платформы Малино, взлёт и падение её важности для города-спутника.
Всё в истории повторяется. Так, в 1960-е вместо скромной платформы Малино собирались возвести двухэтажный вокзал из стекла и бетона: в цоколе устроить кассы, наверху расположить зал ожидания, а по бокам сделать веранды с широкими крышами — всё это похоже на строящийся сейчас вокзал в Крюково.
Почему не построили? Сами планы по строительству Зеленограда изменились. Изначально его собирались развивать в восточную сторону (на месте деревень Матушкино и Савёлки, а также Ржавки и Елино на Ленинградском шоссе), но в 1962 году было принято решение разместить в городе предприятия электронной промышленности — отрасли «высокой секретности». Нельзя было допустить, чтобы такой город разрезало пополам Ленинградское шоссе, и план 1959 года переработали. Парадным въездом в Зеленоград стала станция Крюково — в начале 1960-х она была существенно модернизирована, обзавелась подземным пешеходным переходом, от неё уходили и все автобусы в районы-новостройки.
Платформа Малино, всё-таки появилась в расписании в 1964 году, но никакого значения для города-спутника не имела и вела тихую жизнь на его задворках. Далеко не все электрички между Фирсановкой и Крюково делали остановку в Малино, а уж скоростные «ласточки» и подавно проскакивают её на полном ходу от Крюково до Сходни.
Какой была платформа Малино в 1995 году — можно посмотреть на видеосъемке кабины машинистов дизель-поезда:
Подземного перехода у Малино никогда не было, если не считать маленького служебного тоннеля метрах в 400 от платформы, знакомого лыжникам и прочим следопытам.
А вот наземный переезд возле Малино когда-то существовал — даже раньше, чем появилась сама платформа — но его упразднили, с тех пор как старая дорога Савёлки-Малино, да и сам посёлок Малино с его довоенным кирпичным заводом, школой, магазином и прочими благами пришли в упадок, ненужные Зеленограду. Часть посёлка (со стороны 8-го микрорайона) снесли, на месте деревенских улиц был построен новый зеленоградский колледж, ФОК «Малино», жилая башня 856 с непростой историей, большая красивая школа надомного обучения для детей-инвалидов.
Ради всех обитателей и посетителей этих новостроек вдоль рельсов по Железнодорожной улице пустили автобус №21 «Станция Крюково — платформа Малино». Ходит от нечасто и по короткому маршруту, всей езды минут на 15, и пассажиров почти нет. Тоже своего рода малинский «эксклюзив».
Лет десять назад платформу Малино усовершенствовали — на простецком полустанке появились полупавильоны-навесы, не лишенные изящества, фонари, лавочки, пандусы возле лестниц, перила безопасности вдоль платформ. Так что по уюту и комфорту Малино на какое-то время заметно обогнало станцию Крюково — там мощная перестройка была еще впереди.
Несмотря на этот капремонт, у Малино остался уникальный статус «платформы без билетов и турникетов» — открытые лесенки-крылечки по-прежнему взбегали к поездам прямо из леса, вплоть до самого последнего времени. Кассы были, но работали сезонно, настолько эта платформа считалась у РЖД захолустной, невостребованной и бесперспективной для каких-либо вложений в платежную инфраструктуру.
С началом строительства МЦД-3 в РЖД крепко задумались, а не закрыть ли Малино совсем. Но потом решили совершенно иначе — теперь платформу Малино ждёт еще более прекрасное будущее, чем рисовалось в конце 1950-х — по проекту 2021 года здесь снесут существующие платформы и построят новые, при этом одна из них, видимо, станет островной. Вместо пешеходного моста появится большой современный надземный конкорс с эскалаторами, лифтами и турникетами. И, конечно, на обновлённой станции поставят кассы и автоматы по продаже билетов.
За последние года два вблизи платформы уже вырубили широкую полосу леса для прокладки дополнительных путей МЦД и высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург (они пройдут со стороны посёлка Малино), а также для строительства новой железнодорожной эстакады чуть дальше, между Малино и Фирсановкой.
Из-за петли, по которой пойдут новые пути, прогулки в малинский лес через тайный тоннель, видимо, скоро станут недоступны. Год назад там еще можно было перебраться через распаханную линию вырубки и строительства, но с прокладкой рельсов всё это, скорее всего, огородят и перекроют. Непонятно, какая судьба ждёт сам тоннель.
На время реконструкции платформы через ж/д собираются сделать временный мост, как в Крюково. Впрочем, если так, то разница с нынешним малинским мостом будет минимальной (судя по крюковскому сооружению) — всего лишь деревянные ступени и настил вместо бетонных.
Авторство публикации: канал «Зеленоград inside»