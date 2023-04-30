На этой схеме главная городская магистраль ведёт от Северной промзоны через городской пруд и Южную промзону к Малино. Сегодня это проспект Генерала Алексеева — Центральный проспект — Георгиевский проспект, за одним небольшим исключением: кусочек Георгиевского проспекта от МИЭТа до станции Малино пока так и не построили.

Точнее, старая дорога из Савёлок в Малино там была исторически. Однако в современную улицу Зеленограда она не превратилась, а после рождения города еще долго существовала в виде асфальтовых пешеходных дорожек. Асфальт в лесу постепенно зарос и разрушился, и сейчас на его месте — лесная дорожка из щебенки.

Недавно планы достроить Георгиевский проспект до Малино и дальше, в «новый город», снова реанимировали — ведь в Зеленограде, как это ни забавно, фактически два Георгиевских проспекта: один в старом городе, второй — в новом. Оказывается, разгадка этой топографической загадки уходит корнями в историю платформы Малино, взлёт и падение её важности для города-спутника.

Всё в истории повторяется. Так, в 1960-е вместо скромной платформы Малино собирались возвести двухэтажный вокзал из стекла и бетона: в цоколе устроить кассы, наверху расположить зал ожидания, а по бокам сделать веранды с широкими крышами — всё это похоже на строящийся сейчас вокзал в Крюково.