С 15 апреля будет отменена остановка всех электричек во всех направлениях для посадки/высадки пассажиров на остановочном пункте Малино. Это необходимо для проведения работ по реконструкции в рамках проекта МЦД-3.

Для проезда от Малино до Зеленограда (Крюково) в МТППК предлагают пользоваться автобусом №21. Через Малино и Крюково также ходит автобус №20.

Абонементы от/до станции Малино будут продлены от/до станции Крюково. Возврат абонементов при необходимости можно оформить в билетных кассах.

Станция откроется для пассажиров «после реконструкции с новой инфраструктурой», сообщили в МТППК, не уточнив, когда именно это произойдет.

Два года назад был представлен проект реконструкции станции Малино — предполагался снос двух существующих платформ и строительство новых, а также строительство надземного перехода с эскалаторами, лифтами и турникетами. Тогда говорили, что Малино реконструируют до 2024 года, но вряд ли сейчас этот срок актуален.