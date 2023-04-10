Реконструкция станции Малино продлится полтора года. На это время построят временный пешеходный мост — как в Крюково 10.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Платформу Малино закроют на реконструкцию 15 апреля, электрички здесь останавливаться не будут. Станцию будут перестраивать. На период реконструкции построят временный пешеходный мост — как в Крюково.

Планируемые сроки реконструкции — около полутора лет. То есть, как минимум до сентября 2024 года. В Малино сделают новые платформы и надземный конкорс (переход), сообщили «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся строительством железнодорожной инфраструктуры по проекту МЦД-3. Два года назад был представлен проект реконструкции станции Малино — конкорс планировалось сделать с лифтами, эскалаторами и турникетами.

На остановке Малино две платформы, переход через станцию — по пешеходному мосту. После реконструкции платформы станут островными, то есть, расположенными между путями. Со стороны «нового» города (района Крюково) проложат 5 и 6-й дополнительные пути для скоростного движения. Это уже в рамках проекта перспективной высокоскоростной магистрали (ВСМ Москва — Петербург), куда планируется перевести поезда дальнего следования.

Малино станет второй станцией, закрытой на реконструкцию при строительстве МЦД-3. Первой стала Рижская: ее закрыли в ноябре прошлого года, а открыть обещают 31 августа.

Для проезда от Малино до Зеленограда (Крюково) в МТППК предлагают пользоваться автобусом №21. Через Малино и Крюково также ходит автобус №20.

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Метки:
электричка, мцд, платформа малино
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