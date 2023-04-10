Платформу Малино закроют на реконструкцию 15 апреля, электрички здесь останавливаться не будут. Станцию будут перестраивать. На период реконструкции построят временный пешеходный мост — как в Крюково.

Планируемые сроки реконструкции — около полутора лет. То есть, как минимум до сентября 2024 года. В Малино сделают новые платформы и надземный конкорс (переход), сообщили «Зеленоград.ру» в компании «1520», занимающейся строительством железнодорожной инфраструктуры по проекту МЦД-3. Два года назад был представлен проект реконструкции станции Малино — конкорс планировалось сделать с лифтами, эскалаторами и турникетами.