Станцию Рижская на Октябрьской железной дороге закроют 7 ноября 02.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Пригородную станцию Рижская закроют с 7 ноября на неопределенный срок — здесь не будут останавливаться электрички при движении и в Москву, и в область. Это нужно для строительства МЦД-3.

Информацию «Зеленоград.ру» подтвердили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, но официально о закрытии станции объявят чуть позже. Сроки открытия не уточнили.

Рядом с Рижской Ленинградского направления сейчас активно строят одноименную платформу, но для других МЦД — 2 и 4. Здесь планируется построить крупный транспортный узел (ТПУ), подразумевающий и связь платформы Ленинградского направления со станциями других МЦД и метро. Когда запустят МЦД-3, электрички из Зеленограда будут уходить с Ленинградского направления на Казанское после станции Рижская.

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Метки:
электричка, мцд, станция рижская
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