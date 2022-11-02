Пригородную станцию Рижская закроют с 7 ноября на неопределенный срок — здесь не будут останавливаться электрички при движении и в Москву, и в область. Это нужно для строительства МЦД-3.

Информацию «Зеленоград.ру» подтвердили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, но официально о закрытии станции объявят чуть позже. Сроки открытия не уточнили.

Рядом с Рижской Ленинградского направления сейчас активно строят одноименную платформу, но для других МЦД — 2 и 4. Здесь планируется построить крупный транспортный узел (ТПУ), подразумевающий и связь платформы Ленинградского направления со станциями других МЦД и метро. Когда запустят МЦД-3, электрички из Зеленограда будут уходить с Ленинградского направления на Казанское после станции Рижская.