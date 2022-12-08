Автобусу от Малино изменили расписание, чтобы на него успевали пассажиры вечерней электрички. Так они избегают ужасного пешеходного моста в Крюково 08.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Из-за реконструкции станции Крюково пассажиров в 21-м автобусе, ездящем между платформой Малино и Крюковской площадью, прибавилось — многим удобнее выйти из электрички в Малино и доехать в Крюково на автобусе, чем выходить в Крюково и карабкаться на высокий обледеневший мост, чтобы выйти в город. Проблема в том, что автобус ходит редко и его расписание никак не совпадало с расписанием электричек. Теперь один рейс состыковали с вечерней крюковской электричкой — автобус будет отходить от Малино в 17:22.

Пересмотреть расписание движения 21-го автобуса попросила через префектуру Вероника С. Она детально описала ситуацию с конкретным примером: «Пять человек из электрички, прибывшей в 17:16 в Малино, не успели добежать до автобуса №21 отправлением от остановки в 17:18 (в темноте водитель не увидел бегущих людей). Нам пришлось ожидать следующего автобуса 26 минут». К тому же остановка расположена на отшибе, долго там находиться страшновато.

Префектура отправила просьбу в учреждение «Организатор перевозок» (подведомственное департаменту транспорта), откуда ответили, что скорректировали расписание — теперьавтобус 21 отправляется от остановки «Платформа Малино» в 17:22. По текущему расписанию, «Ласточка-комфорт» приходит в Малино в 17:13. Дойти от платформы до остановки — минуты четыре. Идти там удобно, препятствий, как в Крюково, нет. А вот следующая электричка прибывает в 17:21 — с неё пассажиры явно не успевают на автобус.

21-й автобус идёт коротким маршрутом от Малино по Железнодорожной улице и Солнечной аллее до Крюковской площади. Особенно он удобен тем, кому надо в 8-й и 9-й микрорайоны. Но можно и пересесть с 21-го в Крюково на бесплатный автобус КМ и доехать в новый город, чтобы не идти по крайне неудобному мосту над станцией. А идти по мосту, приехав в Крюково, придется в любом случае — сейчас все электрички из Москвы прибывают на новую платформу №4. Выход с неё в город только по мосту. Этот временный мост будет стоять до завершения реконструкции станции Крюково — скорее всего, еще год.

Сейчас на 21-м маршруте работают всего два автобуса. Ходят они с интервалом 25-30 минут. Наше предложение департаменту транспорта — не ограничиваться разовым изменением расписания (тем более, расписание электричек тоже периодически меняется), а регулярно отслеживать пассажиропоток на этом маршруте, увеличить количество автобусов и корректировать их расписание с учетом движения поездов (прибытия на платформу Малино).

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Метки:
электричка, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково, платформа малино
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