Следим за реконструкцией станции Крюково: теснота на Привокзальной площади, строительство конкорса и платформ, когда откроют подземный переход и завершат все работы 02.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Перестройка станции Крюково идёт уже 19 месяцев. Закончат её примерно через год. Строительство большого пассажирского терминала переходит на сторону «нового» города. Рассказываем, что сейчас происходит, и что еще предстоит сделать.

Привокзальная площадь

Большая её часть перегорожена, потому что там должны строить второй павильон конкорса — пассажирского терминала с надземным переходом, лифтами, эскалаторами. Конкорс предназначен для пассажиров электричек, таким образом они будут проходить к платформами и выходить со станции в город. Первый павильон — на другой стороне станции, на Крюковской площади.

Пока внутри огороженной территории ничего не происходит — во всяком случае, видимых работ нет. Люди же ходят к автобусным остановкам и от них к станции по узкому проходу между забором и дорогой. В часы пик очень тесно, приходится идти по проезжей части. Толчея наблюдается и у начала платформы №1 — там, где люди проходят к турникетам и на временный пешеходный мост. Добавляют тесноты биотуалеты, стоящие на пути, — их привезли на время ремонта общественного туалета.

Возле станции перекрыта и часть Новокрюковской улицы. На стройплощадке работает бурилка. Похоже, эти работы связаны уже с проектом ВСМ (об этом читайте ниже), но никакой информации на ограждении нет.

В период работ автобусные остановки на Привокзальной если и сместятся из-за работ на площади, то минимально, сообщили «Зеленоград.ру» в зеленоградском автокомбинате. Перенесут их ближе к выходу из пассажирского терминала позже, когда построят и откроют конкорс.

На Крюковской площади, впрочем, не лучше — всё тот же проход к станции через рынок, толкучка в часы пик и путь к платформам только по деревянному мосту.

Строительство второй платформы, конкорса, реконструкция подземного перехода

На станции строят платформу №2 на месте прежней с тем же номером. Когда построят третью новую платформу, номера будут другими — №1, 3, 2 (счет от Привокзальной площади). Вместо бывших четырех будут три островные платформы, окруженные новыми путями.

Строят достаточно быстро. Монтируют лестницу для входа-выхода с временного моста на платформу. Срок её запуска сейчас — март-апрель 2023, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «ОСК 1520», ведущей работы. Еще предстоит уложить новые пути.

Транзитный подземный переход в стадии реконструкции. Откроют его не раньше, чем запустят МЦД-3, сообщили подрядчики. А может, и позже: в сентябре префект Анатолий Смирнов сказал, что деревянный мост над железной дорогой демонтируют только «по завершении реконструкции станции Крюково и запуска МЦД к концу следующего года». Можно понять так: МЦД запустят, но после этого люди какое-то время будут переходить из одной части города в другую по временному мосту.

После реконструкции пешеходный тоннель будет состоять из подземной и наземной части с пологими спусками и подъемами. Такой наземный кусок можно увидеть возле рынка и гастрономического центра «Станция». Это выход из тоннеля на Крюковскую площадь. С другой стороны станции тоннель будет выходить на Новокрюковскую улицу, в районе дома 7 (торговый центр с пиццей, суши, комиссионкой и прочим). Только по пешеходному тоннелю можно будет переходить станцию из одной части Зеленограда в другую. Конкорс же предназначен для пассажиров электричек. Перейти из старого города в новый и наоборот через этот большой терминал, наверное, будет возможно, но только за деньги, купив билет на электричку, — потому что там везде поставят турникеты.

Конкорс со стороны Крюковской площади (старого города) уже в стадии отделки. Павильон и прочие конструкции со стороны Привокзальной площади только начинают строить. Как всё это будет выглядеть по окончании стройки — интересно будет посмотреть. Почти за два года мы видели уже несколько проектных вариантов будущей станции Крюково в документах госзакупок, связанных с реконструкцией станций МЦД-3, строительством дополнительных путей для скоростных поездов, в публикациях префектуры и мэрии. А на информационных щитах возле станции висят старые проектные решения.

Общие сроки окончания всех работ на станции Крюково ожидаемо сдвинулись: в апреле говорили о весне 2023-го, сейчас подрядчики называют август — ноябрь. По графику завершение работ — в августе, сказал в сентябре замдиректора ОАО «РЖД» Олег Тони, курирующий проекты МЦД.

Останутся ли дыры между новыми платформами и входом в электричку?

Видимо, да. Разница между уровнем пола в «Ласточках» и высотой новых платформ сохраняется, так заложено в проекте. В РЖД обещают сделать рихтовку и выправку пути, но «по завершении строительных работ». То есть, сначала построят новые платформы, уложат пути, а потом будут подгонять верхнее строение пути, чтобы как-то уменьшить зазор между перронами и поездами.

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Малино: пролёт моста и перспективы реконструкции станции

30 октября надвинули пролёт будущего железнодорожного моста между Малино и Фирсановкой. Процесс длился 12 часов, было много отмен и задержек электричек. Мост расположен над действующими путями. Он нужен, чтобы маршруты поездов не пересекались, и для оборота электричек МЦД в Крюково. Когда эстакаду запустят, по ней поедут электрички МЦД из Москвы в Зеленоград. А такие же в Москвы и все остальные поезда, включая «Сапсаны», будут проезжать внизу, по наземным путям.

Параллельно формируют земляное полотно для укладки путей к новой эстакаде, сообщает МЖД. Запустят мост с открытием движения на МЦД-3.

Планировалось полностью перестроить станцию Малино — снести платформы, построить новые, а также возвести надземный переход с эскалаторами и лифтами. Любопытно, что в процессе проектирования обсуждалось вообще закрыть эту станцию, потому что там мало пассажиров. Сейчас в рамках реконструкции «планируется уширение платформы и удлинение пешеходного моста», сообщили в РЖД. Без точных сроков.

Будет ли выход из конкорса на Крюковскую эстакаду?

Планируется, говорят подрядчики. Будет, твердо обещает мэр Сергей Собянин. «Проект реконструкции главного ТПУ Зеленограда предусматривает максимально удобное расположение остановок наземного общественного транспорта, на которых пассажиры смогут пересесть на автобусы десятков маршрутов. Часть остановок разместят на автомобильной эстакаде над самим вокзалом, благодаря чему пассажиры смогут пересаживаться с железнодорожного на наземный транспорт в два раза быстрее. Остановки на Привокзальной площади перенесут ближе к выходу из нового пассажирского терминала».

То есть, из пассажирского терминала будет выход на эстакаду к остановкам. Задел для этого решения уже можно видеть, но когда всё это построят, пока неизвестно.

А что с высокоскоростной магистралью и остановкой в Крюково?

Московские власти часто упоминают Алабушево в своих новостях, но в основном в связи с развитием промзоны и технополиса «Москва». А сама станция и территория возле неё формально уже вне московских интересов, поскольку не входит в зону МЦД-3. Зато входит в большой проект высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург» (ВСМ). Именно от Алабушево в сторону пойдут два дополнительных пути для специализированного — скоростного — сообщения. Сначала туда запустят поезда дальнего следования и «Сапсаны», а в перспективе поезда ВСМ. Которые пока только разрабатываются.

Возле Алабушево со стороны поселка вырубили лес под будущие скоростные пути и строительство эстакады дл поездов. Эти пути от Алабушево идут в сторону Крюково мимо железнодорожного депо с одной стороны и 14 и 18 микрорайонов с другой. В районе депо сделают тупики для обслуживания электричек МЦД. Платформу для поездов ВСМ построят напротив корпуса 1824 — примерно здесь. Когда — сейчас точных сроков никто не называет. Первоочередная задача — доделать станцию Крюково и остальные на маршруте МЦД-3, чтобы запустить диаметр Зеленоград — Раменское.

Возле Алабушево построят железнодорожный мост, под которым пройдет автомобильная дорога с тоннелем — третий переезд через пути Октябрьской железной дороги в Зеленограде. Саму станцию тоже планируется перестроить.

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Метки:
электричка, станция крюково, мцд
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