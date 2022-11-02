Транзитный подземный переход в стадии реконструкции. Откроют его не раньше, чем запустят МЦД-3, сообщили подрядчики. А может, и позже: в сентябре префект Анатолий Смирнов сказал, что деревянный мост над железной дорогой демонтируют только «по завершении реконструкции станции Крюково и запуска МЦД к концу следующего года». Можно понять так: МЦД запустят, но после этого люди какое-то время будут переходить из одной части города в другую по временному мосту.

После реконструкции пешеходный тоннель будет состоять из подземной и наземной части с пологими спусками и подъемами. Такой наземный кусок можно увидеть возле рынка и гастрономического центра «Станция». Это выход из тоннеля на Крюковскую площадь. С другой стороны станции тоннель будет выходить на Новокрюковскую улицу, в районе дома 7 (торговый центр с пиццей, суши, комиссионкой и прочим). Только по пешеходному тоннелю можно будет переходить станцию из одной части Зеленограда в другую. Конкорс же предназначен для пассажиров электричек. Перейти из старого города в новый и наоборот через этот большой терминал, наверное, будет возможно, но только за деньги, купив билет на электричку, — потому что там везде поставят турникеты.

Конкорс со стороны Крюковской площади (старого города) уже в стадии отделки. Павильон и прочие конструкции со стороны Привокзальной площади только начинают строить. Как всё это будет выглядеть по окончании стройки — интересно будет посмотреть. Почти за два года мы видели уже несколько проектных вариантов будущей станции Крюково в документах госзакупок, связанных с реконструкцией станций МЦД-3, строительством дополнительных путей для скоростных поездов, в публикациях префектуры и мэрии. А на информационных щитах возле станции висят старые проектные решения.