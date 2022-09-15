МЦД-3 это «по сути дела» наземное метро. Хочется на это надеяться, хотя семь лет назад, запуская «Ласточки» из Крюково, Собянин тоже обещал работу «максимально приближенную к режиму метро». Но обещание не сдержал: скоростные поезда постепенно замедлились, тактовое движение так и не ввели, билеты до сих пор очень дорогие и приходится платить дважды, пересаживаясь на городской транспорт.

Частота движения «значительно улучшится»: в час пик в 1,5 раза, в обычное время — в 4 раза. Сейчас, если брать все поезда с 7 утра до 8:30, то интервалы — от одной до 9 минут. В среднем — 4,8 минут. Если, как обещал мэр, интервал в час пик уменьшится в полтора раза, то максимальное время ожидания будет 6 минут, а среднее — чуть больше 3 минут. При этом представитель РЖД, который был на станции вместе с Собяниным, сказал, что интервал будет «пять с лишним минут».

Стоимость билетов уменьшится «более чем в два раза». Что он имел в виду, непонятно. На важный вопрос, в какую зону МЦД попадёт станцию Крюково — пригородную или центральную — остался без ответа (подробнее о проблеме). Но давайте посчитаем: если сейчас разовый билет стоит 135 рублей, то «более чем в два раза меньше», это максимум в 2,5 раза меньше, то есть 54 рубля. А это стоимость проезда из зоны «Пригород». Проезд из зоны «Центральная» стоит 46 рублей, а это в три раза меньше текущей цены. Ещё одно косвенное подтверждение, что Крюково пока рассматривается как станция в пригородной зоне — это слова мэра о «совершенно других возможностях для пересадки в метрополитен». Да, для пригородной зоны пересадка на метро бесплатная, а вот на наземный транспорт — платная. Надеемся, решение ещё не окончательное и его всё-таки пересмотрят. Иначе ни о каком «наземном метро» говорить не приходится.

Стройку закончат в августа 2023 года «весь этот комплекс работ четко по графику будет завершен». Это обещал уже не Собянин, а заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони. Он сказал, что строительство ведется поэтапно, так как станция — действующая, и важно сохранить пассажиропоток.

Пассажиропоток станции Крюково после запуска МЦД увеличится в 1,5 раза. Это ожидаемо — популярность электрички возрастет. Но только непонятно, будут ли что-то менять в автобусном сообщении жилых районов Зеленограда со станцией Крюково, чтобы безболезненно увеличить пассажиропоток в 1,5 раза. Как эти дополнительные пассажиры будут приезжать на станцию и уезжать с неё? Об увеличении числа автобусов, запуске дополнительных маршрутов и других мерах пока не сообщают.