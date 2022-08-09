Людям не показали разработанный проект развития прилегающих к станции Крюково площадей, улиц и проездов в связи с проектом МЦД. Обсуждать с ними его тоже не будут. Но «Зеленоград.ру» узнал в Москомархитектуре несколько пунктов этого тайного плана. И они касаются не только соседних со станцией улиц, а всего города.
Реконструкция станции Крюково предполагает строительство в Зеленограде крупного транспортно-пересадочного узла — вокзала с пересадкой на автобусы. Соответственно, нужно сделать удобный подъезд к станции и удобную пересадку. В Москомархитектуре, готовившей проект, вкратце рассказали, что планируют для этого сделать. К этим ответам есть вопросы.
Вероятно, речь о перехватывающей парковке. То есть бесплатной для пассажиров электричек. Про такую же будущую парковку на 123 места на Привокзальной площади, с другой стороны станции, в Москомархитектуре почему-то не сообщили.
На Крюковской площади сделают отстойно-разворотную площадку (она и сейчас есть, и была раньше). Устроят шесть остановочных павильонов для автобусов 1, 2, 4, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 31, 400 и областных 127, 128, 312, 377, 390, 476, 493, сообщили в Москомархитектуре.
Однако в этом списке нет трех существующих и вполне востребованных маршрутов с конечной на Крюковской площади — 3, 12, 29. Почему, пока неизвестно.
Со стороны нового города планируется два ряда остановок для автобусов 5, 16, 16к, 17, 18, 20, 22, 28, 400 Т, областных 164к, 319, 357, 366, 374, 495, 497. А также три новых автобусных маршрута, сказали в Москомархитектуре. Что за новые маршруты, не уточнили. То ли это три вообще новых маршрута, то ли те три пропавших маршрута со старого города (что странно), то ли что-то ещё. Пока остаётся только гадать.
Проект в целом предусматривает создание сети велодорожек в Зеленограде, они станут частью транспортной инфраструктуры города. «В теплое время года жители смогут добираться до станций МЦД — и это решение позволит укрепить тренд на экологичный и полезный для здоровья вид транспорта», сказали в Москомархитектуре. Велопарковку устроят возле сквера с памятником Защитникам Москвы в новом городе.
По каким улицам пройдёт эта сеть, неизвестно. История с устройством сети велодорожек в Зеленограде тянется больше десяти лет и в очередные заявления верится уже с трудом.
Есть еще два пункта проекта, довольно абстрактные. Проектируемое благоустройство прилегающей территории составит 130 тысяч квадратных метров. Развитие дорожной сети — 5,75 км. Где, как — об этом информации нет.
Проект готовили полтора года и он касается развития территории касается территории возле сразу трех станций — Малино, Крюково, Алабушево. В центре проекта — станция МЦД Крюково после реконструкции и перспективная остановка в Крюково высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. И крытый надземный пешеходный переход между вестибюлями МЦД и ВСМ.
Возможно, его вообще не будут показывать людям и узнавать о его элементах мы будем по факту проведения работ.
Для Зеленограда это строительство или реконструкция дорог, устройство развязок, пешеходных переходов, перехватывающих парковок, подходов к станции и прочей инфраструктуры на Крюковской и Привокзальной площадях, Крюковской эстакаде и Старокрюковском проезде, Заводской улице, Солнечной аллее, части Георгиевского проспекта, улице Каменка, Новокрюковской и других. К этому проекту привязали, в частности, устройство пешеходного перехода возле корпуса 1818, тротуара и парковочного кармана в районе корпуса 1815, расширение пешеходной зоны на старом мосту.
Но вместо рассказа о том, как будут реконструировать все эти важные для города объекты, мэрия поделилась информацией о строительстве где-то между Малино и Алабушево большого гаража и зарядной станции для электробусов (вероятно, в Алабушево). Это оскорбительно мало.
Сейчас речь идет об утвержденном проекте планировки — такой документ хоть и является базой для последующих проектных работ, но все-таки должен несколько подробнее описывать развитие территории. Или Москомархитектура не хочет делиться подробностями, или документ утвержден мэрией без таковых.
С жителями Зеленограда этот крупный проект обсуждать не будут, потому что в этом году общественные обсуждения отменили, а что будет в следующем, неизвестно.