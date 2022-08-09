Как можно узнать подробности проекта?

Возможно, его вообще не будут показывать людям и узнавать о его элементах мы будем по факту проведения работ.

Для Зеленограда это строительство или реконструкция дорог, устройство развязок, пешеходных переходов, перехватывающих парковок, подходов к станции и прочей инфраструктуры на Крюковской и Привокзальной площадях, Крюковской эстакаде и Старокрюковском проезде, Заводской улице, Солнечной аллее, части Георгиевского проспекта, улице Каменка, Новокрюковской и других. К этому проекту привязали, в частности, устройство пешеходного перехода возле корпуса 1818, тротуара и парковочного кармана в районе корпуса 1815, расширение пешеходной зоны на старом мосту.

Но вместо рассказа о том, как будут реконструировать все эти важные для города объекты, мэрия поделилась информацией о строительстве где-то между Малино и Алабушево большого гаража и зарядной станции для электробусов (вероятно, в Алабушево). Это оскорбительно мало.

Сейчас речь идет об утвержденном проекте планировки — такой документ хоть и является базой для последующих проектных работ, но все-таки должен несколько подробнее описывать развитие территории. Или Москомархитектура не хочет делиться подробностями, или документ утвержден мэрией без таковых.

С жителями Зеленограда этот крупный проект обсуждать не будут, потому что в этом году общественные обсуждения отменили, а что будет в следующем, неизвестно.