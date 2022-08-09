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Первые подробности тайного плана развития территории у станции Крюково по проекту МЦД: парковка, автобусы, велодорожки 09.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Людям не показали разработанный проект развития прилегающих к станции Крюково площадей, улиц и проездов в связи с проектом МЦД. Обсуждать с ними его тоже не будут. Но «Зеленоград.ру» узнал в Москомархитектуре несколько пунктов этого тайного плана. И они касаются не только соседних со станцией улиц, а всего города.

Реконструкция станции Крюково предполагает строительство в Зеленограде крупного транспортно-пересадочного узла — вокзала с пересадкой на автобусы. Соответственно, нужно сделать удобный подъезд к станции и удобную пересадку. В Москомархитектуре, готовившей проект, вкратце рассказали, что планируют для этого сделать. К этим ответам есть вопросы.

Парковка на 180 машин на Крюковской площади

Вероятно, речь о перехватывающей парковке. То есть бесплатной для пассажиров электричек. Про такую же будущую парковку на 123 места на Привокзальной площади, с другой стороны станции, в Москомархитектуре почему-то не сообщили.

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Автобусы на Крюковской площади (в старом городе)

На Крюковской площади сделают отстойно-разворотную площадку (она и сейчас есть, и была раньше). Устроят шесть остановочных павильонов для автобусов 1, 2, 4, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 31, 400 и областных 127, 128, 312, 377, 390, 476, 493, сообщили в Москомархитектуре.

Однако в этом списке нет трех существующих и вполне востребованных маршрутов с конечной на Крюковской площади — 3, 12, 29. Почему, пока неизвестно.

Автобусы на улице Ленина (в новом городе)

Со стороны нового города планируется два ряда остановок для автобусов 5, 16, 16к, 17, 18, 20, 22, 28, 400 Т, областных 164к, 319, 357, 366, 374, 495, 497. А также три новых автобусных маршрута, сказали в Москомархитектуре. Что за новые маршруты, не уточнили. То ли это три вообще новых маршрута, то ли те три пропавших маршрута со старого города (что странно), то ли что-то ещё. Пока остаётся только гадать.

Сеть велодорожек (что, опять? Да!)

Проект в целом предусматривает создание сети велодорожек в Зеленограде, они станут частью транспортной инфраструктуры города. «В теплое время года жители смогут добираться до станций МЦД — и это решение позволит укрепить тренд на экологичный и полезный для здоровья вид транспорта», сказали в Москомархитектуре. Велопарковку устроят возле сквера с памятником Защитникам Москвы в новом городе.

По каким улицам пройдёт эта сеть, неизвестно. История с устройством сети велодорожек в Зеленограде тянется больше десяти лет и в очередные заявления верится уже с трудом.

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И это всё, что известно?

Есть еще два пункта проекта, довольно абстрактные. Проектируемое благоустройство прилегающей территории составит 130 тысяч квадратных метров. Развитие дорожной сети — 5,75 км. Где, как — об этом информации нет.

Проект готовили полтора года и он касается развития территории касается территории возле сразу трех станций — Малино, Крюково, Алабушево. В центре проекта — станция МЦД Крюково после реконструкции и перспективная остановка в Крюково высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. И крытый надземный пешеходный переход между вестибюлями МЦД и ВСМ.

Как можно узнать подробности проекта?

Возможно, его вообще не будут показывать людям и узнавать о его элементах мы будем по факту проведения работ.

Для Зеленограда это строительство или реконструкция дорог, устройство развязок, пешеходных переходов, перехватывающих парковок, подходов к станции и прочей инфраструктуры на Крюковской и Привокзальной площадях, Крюковской эстакаде и Старокрюковском проезде, Заводской улице, Солнечной аллее, части Георгиевского проспекта, улице Каменка, Новокрюковской и других. К этому проекту привязали, в частности, устройство пешеходного перехода возле корпуса 1818, тротуара и парковочного кармана в районе корпуса 1815, расширение пешеходной зоны на старом мосту.

Но вместо рассказа о том, как будут реконструировать все эти важные для города объекты, мэрия поделилась информацией о строительстве где-то между Малино и Алабушево большого гаража и зарядной станции для электробусов (вероятно, в Алабушево). Это оскорбительно мало.

Сейчас речь идет об утвержденном проекте планировки — такой документ хоть и является базой для последующих проектных работ, но все-таки должен несколько подробнее описывать развитие территории. Или Москомархитектура не хочет делиться подробностями, или документ утвержден мэрией без таковых.

С жителями Зеленограда этот крупный проект обсуждать не будут, потому что в этом году общественные обсуждения отменили, а что будет в следующем, неизвестно.

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Нужно ли обсудить с жителями план развития территории у станции Крюково?
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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, автобусы, крюковская площадь, мцд, привокзальная площадь, велодорожки
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Обсуждение
A T
4 часа назад
Любопытно, любопытно. Спасибо, что следите за темой. "Сеть велодорожек" особо доставляет.
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