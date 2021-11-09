При этом придётся переносить отбойник и бортовой камень, поэтому для таких работ нужен проект реконструкции. Этот проект должен кто-то заказать и выполнить. В «Гормосте», на балансе которого находится Старокрюковский проезд, от вопроса сразу открестились, сказав, что реконструкцией не занимаются — только содержанием и уборкой инженерных сооружений. Хотя на самом деле занимаются. Но заказ проекта, вероятно, должен исходить от правительства Москвы, а значит, сначала от префектуры.

В префектуре «Зеленоград.ру» ответили, что реконструкция Старокрюковского путепровода не предусмотрена, её нет в адресно-инвестиционной программе строительства на 2021-2024 годы. И вообще он на балансе у «Гормоста». Но — разрабатывается проект планировки территории, прилегающей к МЦД-3. И в рамках этого проекта продумывается, как улучшить транспортные и пешеходные связи между районами Зеленограда, разделенными железной дорогой. Когда проект сделают, его выставят на общественное обсуждение (когда конкретно, пока неизвестно).

Думают ли проектировщики над расширением пешеходного пространства на старом мосту, мы пока не знаем, но попробуем узнать. В Москомархитектуре на соответствующий вопрос оперативно ответить не смогли. Сейчас понятно, что застраивать 19-й микрорайон жильем будут быстрее, чем улучшать транспортные и пешеходные связи за его пределами (проект застройки касается только территории микрорайона — а он уже утвержден, и дома строят). Что касается проекта, связанного с МЦД: как показывает практика, между утверждением проекта планировки территории и реальным выполнением работ может пройти несколько лет. А провести относительно небольшие работы по расширению тротуара можно быстрей.