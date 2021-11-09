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Как можно расширить тротуар на «старом мосту»? 09.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Уже сейчас ходить пешком через «старый мост» через железную дорогу (он же Старокрюковский проезд) некомфортно — тротуар узкий, мешают острые края отбойника, с дороги летит грязь, два велосипедиста разъезжаются с трудом. А по мере застройки 19-го микрорайона пешеходов будет всё больше и больше. Выяснили, как можно решить проблему.

Вариант решения предложил член клуба «Зеленоград.ру» Антон Ч. и фонд «Городские проекты» — автомобильные полосы на мосту можно сузить и за счет этого расширить тротуары.

Технически это возможно, подтвердили редакции в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Ширина полос на мосту — 4 метра, можно сузить их до 3,25-3,5 метра. Это добавит метр-полтора на каждый тротуар. Это значительное расширение с учётом того, что сейчас ширина тротуаров всего 1,6 метра. Есть также двухметровая часть моста в центре, которую, возможно тоже можно использовать более эффективно.

При этом придётся переносить отбойник и бортовой камень, поэтому для таких работ нужен проект реконструкции. Этот проект должен кто-то заказать и выполнить. В «Гормосте», на балансе которого находится Старокрюковский проезд, от вопроса сразу открестились, сказав, что реконструкцией не занимаются — только содержанием и уборкой инженерных сооружений. Хотя на самом деле занимаются. Но заказ проекта, вероятно, должен исходить от правительства Москвы, а значит, сначала от префектуры.

В префектуре «Зеленоград.ру» ответили, что реконструкция Старокрюковского путепровода не предусмотрена, её нет в адресно-инвестиционной программе строительства на 2021-2024 годы. И вообще он на балансе у «Гормоста». Но — разрабатывается проект планировки территории, прилегающей к МЦД-3. И в рамках этого проекта продумывается, как улучшить транспортные и пешеходные связи между районами Зеленограда, разделенными железной дорогой. Когда проект сделают, его выставят на общественное обсуждение (когда конкретно, пока неизвестно).

Думают ли проектировщики над расширением пешеходного пространства на старом мосту, мы пока не знаем, но попробуем узнать. В Москомархитектуре на соответствующий вопрос оперативно ответить не смогли. Сейчас понятно, что застраивать 19-й микрорайон жильем будут быстрее, чем улучшать транспортные и пешеходные связи за его пределами (проект застройки касается только территории микрорайона — а он уже утвержден, и дома строят). Что касается проекта, связанного с МЦД: как показывает практика, между утверждением проекта планировки территории и реальным выполнением работ может пройти несколько лет. А провести относительно небольшие работы по расширению тротуара можно быстрей.

Надо ли расширить тротуар на старом мосту за счет сужения полос движения?
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Метки:
ремонт и строительство дорог, пешеходы, старый мост, тротуар
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Обсуждение
Ирина Горячева
9 ноября
На этом мосту не так много пешеходов. Велосипедисты, при трудности разъезда, могут и спешиться (я так и делаю), а вот если сузить проезжую часть - увеличатся пробки и не дай бог, какая то машина сломается посреди дороги...про аварии даже и не говорю...
Александр Эрлих
9 ноября
Велосипедисты, при трудности разъезда, могут и спешиться (я так и делаю)
Если велосипедисты спешатся (что правильно), то на этом тротуаре будут занимать ещё больше места.
а вот если сузить проезжую часть - увеличатся пробки
Предлагается сузить ширину полос, а не уменьшить число полос, то есть на пробках это не должно сказываться. В ЦОДД считают, что это не создаст проблем.
Alex Z
Вчера, 11:11
В ЦОДД считают, что это не создаст проблем.
Ещё как создаст. Как уже справедливо отметили выше, стоит сломаться одной машине (и, не дай бог, если грузовой), как могут оказаться заблокированными обе полосы движения.
Alex Z
Вчера, 11:14
Если велосипедисты спешатся (что правильно), то на этом тротуаре будут занимать ещё больше места.
...но это нисколько не помещает им разойтись и дальше преспокойно ехать, как сейчас и происходит. Самое главное, что это куда безопасней, нежели они на расширенном тротуаре будут лавировать среди пешеходов не снижая скорости, как водится.
A T
Вчера, 14:14
Может, имеет смысл при проработке проекта, если пешеходное движение там увеличится. Это не каноничный пример дикого отношения к пешеходной инфраструктуре, как было на "ангстремовском" мосту лет 10 назад (кто помнит - волны грязи выше роста, летящие на всю ширину пешеходной части, в межсезонье лужи по щиколотку), но если там образуется популярный пешеходный маршрут, будет узко.
а вот если сузить проезжую часть - увеличатся пробки
3,25-3,5 м. Ой, а если машина сломается, а если то, а если это... Т.е., пусть пешеходы регулярно испытывают дискомфорт, проходя по узкому тротуару вдоль отбойника, чтобы вы его не испытывали при возможных, но не обязательных эпизодических происшествиях. А почему вы приоритетнее? Может, потерпите дискомфорт. Может, и я потерплю, и мои близкие, когда там ездим, или объедем - не конец света. А может, и не придётся ничего терпеть.
это куда безопасней, нежели они на расширенном тротуаре будут лавировать среди пешеходов не снижая скорости, как водится
Узкие пешеходные дорожки не спасают от идиотов и быдла на колёсах. Такой контингент даже пешком не торопится, например, заранее уйти с левой части дорожки, чтобы пропустить встречных людей, и даже пытается верещать, если люди не отходят в грязь или не вжимаются в стены. Безопаснее как раз, если они не едут к вам вплотную.
Alex Z
Вчера, 15:20
Ой, а если машина сломается, а если то, а если это... Т.е., пусть пешеходы регулярно испытывают дискомфорт, проходя по узкому тротуару вдоль отбойника, чтобы вы его не испытывали при возможных, но не обязательных эпизодических происшествиях.
Не "Вы", а МЫ! Мы все! Если на мосту(!)с зауженными полосами останавливается одно аварийное авто, то перекрывается всё движение и это не перекрытие какой-то одной улицы, для которой существует куча вариантов объезда, это - МОСТ и их в городе всего два, а это означает, что автоматически встает движение либо в старом городе, либо в новом. Это значит, что встают и автобусные маршруты тоже (а это - единственный внутригородской транспорт). Встают такси, не может приехать вовремя по вызову ни скорая, ни пожарные... Тут уже не о дискомфорте, а о жизни людей речь идти будет.

Именно по этой причине мосты всегда были стратегическими объектами и к их функционированию, содержанию, реконструкции всегда относились с повышенным вниманием и тщательностью. Здесь любые поспешные решения, принятые без учета ВСЕХ возможных нюансов, чреваты куда более серьезными последствиями, чем ошибки при реконструкции улиц и тротуаров. Здесь любая экономия средств, проведенная ради собственно самой экономии - преступление.
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Как можно расширить тротуар на «старом мосту»? Ответы
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