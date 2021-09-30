Сделать ещё один регулируемый уличный переход между 15 и 18 микрорайонами планируют в городской администрации. Речь идет о переходе через улицу Каменка в районе магазина «Верный» в 15-м и Центра занятости в 18-м. Пешеходы десятками перебегают там четырехполосную дорогу, выяснил фонд «Городские проекты». Оказалось, для решения этой проблемы есть даже утвержденный проект, хотя сроки его реализации неизвестны.
Проектом предусмотрена реконструкция участка улицы Каменка между корпусами 1815-1818, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Это устройство тротуара и парковочного кармана в районе корпуса 1815, а также пешеходного перехода возле корпуса 1818 — с учетом расположения остановки «Центр занятости населения». Проект будет реализован при включении улицы Каменка в одну из городских программ по благоустройству городских улиц и прилегающих общественных пространств.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) подтвердили, что такой проект есть. И будет выполнен в рамках благоустройства улицы Каменка, поскольку «необходимо будет сделать небольшую реконструкцию».
Благоустройство с реконструкцией участка улицы теоретически может быть вписано в программу «Мой район». Или в проект благоустройства территорий, прилегающих к МЦД. Такой проект готовится в рамках строительства МЦД-3. В Зеленограде таковой прилегающей территорией оказался большой участок, захватывающий Крюковскую и Привокзальную площади, Крюковскую эстакаду и Старокрюковский проезд, Заводскую улицу, Солнечную аллею, часть Георгиевского проспекта и улицы рядом со станцией — в том числе Каменку. Проект подразумевает строительство или реконструкцию дорог, устройство развязок, пешеходных переходов, парковок, подходов к станции, возможно, велодорожек и прочей инфраструктуры.
Сроки выполнения и в том, и в другом случае непонятны. В следующем году планируется комплексное благоустройство Панфиловского проспекта (в старом городе), улицы Юности, Московского проспекта, Яблоневой аллеи. О планах на улицы нового города пока ничего не слышно. Проект, связанный с МЦД, находится в разработке, и может быть утвержден также в следующем году. Но его реализация начнется, скорее всего, в 2023-м.
Фонд «Городские проекты» предложил не только устроить регулируемый переход возле корпуса 1815 (между 18 и 15 микрорайонами), но и переместить парковочный карман между 1812 и 1815 корпусами ближе к дороге, а на освободившемся месте проложить нормальный тротуар. А также расширить тротуар, ведущий во дворы, и сделать плавные спуски с него напротив въездов на парковку с обеих сторон. Для удобного обхода парковки нужно организовать два приподнятых перехода: возле корпуса 1812 и около поворота с улицы Каменка. Есть ли эти конкретные решения в утвержденном проекте, пока неизвестно.