Проектом предусмотрена реконструкция участка улицы Каменка между корпусами 1815-1818, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Это устройство тротуара и парковочного кармана в районе корпуса 1815, а также пешеходного перехода возле корпуса 1818 — с учетом расположения остановки «Центр занятости населения». Проект будет реализован при включении улицы Каменка в одну из городских программ по благоустройству городских улиц и прилегающих общественных пространств.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) подтвердили, что такой проект есть. И будет выполнен в рамках благоустройства улицы Каменка, поскольку «необходимо будет сделать небольшую реконструкцию».

Благоустройство с реконструкцией участка улицы теоретически может быть вписано в программу «Мой район». Или в проект благоустройства территорий, прилегающих к МЦД. Такой проект готовится в рамках строительства МЦД-3. В Зеленограде таковой прилегающей территорией оказался большой участок, захватывающий Крюковскую и Привокзальную площади, Крюковскую эстакаду и Старокрюковский проезд, Заводскую улицу, Солнечную аллею, часть Георгиевского проспекта и улицы рядом со станцией — в том числе Каменку. Проект подразумевает строительство или реконструкцию дорог, устройство развязок, пешеходных переходов, парковок, подходов к станции, возможно, велодорожек и прочей инфраструктуры.