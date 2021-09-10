На улице Каменка между 15 и 18 микрорайонами пешеходные переходы расположены более чем через 350 метров. И перехода нет именно в том месте, где он нужен — между корпусами 1815 и 1522. Здесь дорогу перебегают, чтобы кратчайшим путем попасть в банки, магазины, социальные учреждения. Потому что по правилам идти долго и неудобно. Фонд «Городские проекты» исследовал это место, подтвердив существование проблемы, и предложил ряд решений, чтобы обезопасить людей.
«Плотность жителей в новом городе очень высока, а вот пешеходных переходов во многих местах не хватает, — объясняет специалист фонда. Например, на улице Каменка между 16-м и 20-м районом переходы расположены через каждые 150-200 метров (что отлично), а между 15-м и 18-м — через более чем 350 метров. Мы предположили, что где-то посередине этого большого расстояния пешеходы будут активно перебегать дорогу, и оказались правы».
В разное время дня волонтеры стояли на месте и считали количество пешеходов, перебегающих дорогу в обе стороны — из 15-го в 18-й и наоборот. Считали 15 минут в час утром, днем и вечером. Собранные в течение 15 минут данные приводились к часу, то есть умножались на четыре. Исследования проводились в апреле, мае и июле.
У корпусов 1812 и 1818 дорогу перебегают в среднем 30-50 человек в час. Больше всего (76 в час) насчитали в будний день с 14:00 до 15:00. При этом в два раза чаще перебегали из 18-го в 15-й микрорайон. Меньше всего (32 в час) насчитали воскресным днём в июле.
Куда же люди торопятся? Исследователи считают, что точки притяжения — жилые дома, магазины (в том числе «Верный» в 15-м микрорайоне), банки (Сбербанк и МКБ), пункт «Озона», Центр занятости населения, школы и детсады, а также автобусные остановки. Хотя как раз возле остановок перебегают реже — это проверили отдельно, — в среднем 10 человек в час.
Сделать между корпусами 1812 и 1815 регулируемый пешеходный переход через улицу Каменка. Он нужен, в том числе, и для того, чтобы жители корпусов 1519, 1520, 1521, 1522 безопасно и удобно добирались до станции Крюково пешком.
Реконструировать участок возле этого места. Тротуар здесь стал парковкой, и люди вынуждены идти по дороге или по протоптанной народной тропе за парковкой. Некоторые ходят по большой парковке справа. Вторую парковку обходят по тупику у корпуса 1815, где паркуются машины и нет нормального перехода через следующий проезд.
Предлагается переместить парковочный карман между 1812 и 1815 корпусами ближе к дороге, а на освободившемся месте проложить нормальный тротуар. Упомянутый тупиковый заезд практически не используется и вводит в заблуждение автомобилистов. Можно его закрыть для машин и организовать в этом месте переход.
Тротуар, ведущий во дворы, надо расширить и сделать плавные спуски с него напротив въездов на парковку с обеих сторон. Для удобного обхода парковки нужно организовать два приподнятых перехода: возле корпуса 1812 и около поворота с улицы Каменка.
Всё это повысит безопасность и комфорт передвижения для жителей 15 и 18 микрорайонов. Фонд отправил свои предложения в Центр организации дорожного движения и префектуру.