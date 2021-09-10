Предложения

Сделать между корпусами 1812 и 1815 регулируемый пешеходный переход через улицу Каменка. Он нужен, в том числе, и для того, чтобы жители корпусов 1519, 1520, 1521, 1522 безопасно и удобно добирались до станции Крюково пешком.

Реконструировать участок возле этого места. Тротуар здесь стал парковкой, и люди вынуждены идти по дороге или по протоптанной народной тропе за парковкой. Некоторые ходят по большой парковке справа. Вторую парковку обходят по тупику у корпуса 1815, где паркуются машины и нет нормального перехода через следующий проезд.

Предлагается переместить парковочный карман между 1812 и 1815 корпусами ближе к дороге, а на освободившемся месте проложить нормальный тротуар. Упомянутый тупиковый заезд практически не используется и вводит в заблуждение автомобилистов. Можно его закрыть для машин и организовать в этом месте переход.

Тротуар, ведущий во дворы, надо расширить и сделать плавные спуски с него напротив въездов на парковку с обеих сторон. Для удобного обхода парковки нужно организовать два приподнятых перехода: возле корпуса 1812 и около поворота с улицы Каменка.

Всё это повысит безопасность и комфорт передвижения для жителей 15 и 18 микрорайонов. Фонд отправил свои предложения в Центр организации дорожного движения и префектуру.