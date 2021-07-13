Фонд «Городские проекты» предложил ряд решений, чтобы люди не перебегали дорогу возле остановки «Пожарное депо» на улице Александровка. Мы спросили, что думают об этих решениях организации, которые могут их воплотить, — префектуру и Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Если коротко — они отказали сразу по нескольким причинам.
После переноса остановки «Пожарное депо» на улице Александровка в 14-м микрорайоне, «зебра» оказалась в 65 метрах от неё. В итоге большинство выходящих из автобусов переходят дорогу напрямик, рискуя попасть под машину. Фонд «Городские проекты» исследовал это место, подтвердив существование проблемы.
В префектуре ответили, что знаки и разметку на улице Александровка утвердил департамент транспорта, а по данным ГИБДД, участок дороги возле остановки «Пожарное депо» не является «местом концентрации ДТП с пострадавшими». Таким образом, «существующая организация дорожного движения на этом участке дороги соответствует нормам, правилам и стандартам РФ». Резюме: предлагаемые работы проводить не планируется.
В ЦОДДе ответили, что все эти мероприятия — расширение и обустройство тротуара, ликвидация парковочных карманов, сужение заездных карманов для автобусов, — это капитальные работы. Если эту территорию включат в программу благоустройства (а им занимается департамент капитального ремонта), то предлагаемые решения ЦОДД рассмотрит. В учреждении также отметили, что пешеходный переход в этом месте есть, в 60 метрах от остановки «Пожарное депо» [хотя речь идет именно о том, что он неудобен], и возле него установлены «лежачие полицейские».
67% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросах, поддержали меры, предлагаемые «Городскими проектами».
Предложено, в частности, убрать существующую «зебру» и сделать два регулируемых перехода — непосредственно у остановки «Пожарное депо» и на пересечении Александровки с Новокрюковской улицей. То есть там, где ходят люди. Светофоры оборудовать кнопками вызова зеленой фазы для пешеходов, переходы — островками безопасности, контрастным освещением и выступами на тротуаре. Вернуть тротуар у корпуса 1432 пешеходам. Переделать существующую парковку «ёлочкой» в параллельную парковку в правой полосе и восстановить вторую пешеходную дорожку (которая в свое время задумывалась как велосипедная). Убрать парковку с тротуара и перенести её ближе к дороге на отдельную полосу. Как это было сделано, например, у на улице Андреевка у корпуса 1625А. Разделить парковку и тротуары деревьями. Убрать слишком глубокие карманы для заезда автобусов.
У меня вызывает вопрос необходимость там светофоров. Одной рукой делаем регулируемые переходы, нерегулируемыми, внедряя белую фазу. Другой рукой расставляем везде светофоры?
Или это "дань" Антоновичу?