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Чиновники отказались воплотить предложение «Городских проектов» о безопасном переходе улицы в 14-м микрорайоне 13.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Фонд «Городские проекты» предложил ряд решений, чтобы люди не перебегали дорогу возле остановки «Пожарное депо» на улице Александровка. Мы спросили, что думают об этих решениях организации, которые могут их воплотить, — префектуру и Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Если коротко — они отказали сразу по нескольким причинам.

После переноса остановки «Пожарное депо» на улице Александровка в 14-м микрорайоне, «зебра» оказалась в 65 метрах от неё. В итоге большинство выходящих из автобусов переходят дорогу напрямик, рискуя попасть под машину. Фонд «Городские проекты» исследовал это место, подтвердив существование проблемы.

В префектуре ответили, что знаки и разметку на улице Александровка утвердил департамент транспорта, а по данным ГИБДД, участок дороги возле остановки «Пожарное депо» не является «местом концентрации ДТП с пострадавшими». Таким образом, «существующая организация дорожного движения на этом участке дороги соответствует нормам, правилам и стандартам РФ». Резюме: предлагаемые работы проводить не планируется.

В ЦОДДе ответили, что все эти мероприятия — расширение и обустройство тротуара, ликвидация парковочных карманов, сужение заездных карманов для автобусов, — это капитальные работы. Если эту территорию включат в программу благоустройства (а им занимается департамент капитального ремонта), то предлагаемые решения ЦОДД рассмотрит. В учреждении также отметили, что пешеходный переход в этом месте есть, в 60 метрах от остановки «Пожарное депо» [хотя речь идет именно о том, что он неудобен], и возле него установлены «лежачие полицейские».

67% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросах, поддержали меры, предлагаемые «Городскими проектами».

Предложено, в частности, убрать существующую «зебру» и сделать два регулируемых перехода — непосредственно у остановки «Пожарное депо» и на пересечении Александровки с Новокрюковской улицей. То есть там, где ходят люди. Светофоры оборудовать кнопками вызова зеленой фазы для пешеходов, переходы — островками безопасности, контрастным освещением и выступами на тротуаре. Вернуть тротуар у корпуса 1432 пешеходам. Переделать существующую парковку «ёлочкой» в параллельную парковку в правой полосе и восстановить вторую пешеходную дорожку (которая в свое время задумывалась как велосипедная). Убрать парковку с тротуара и перенести её ближе к дороге на отдельную полосу. Как это было сделано, например, у на улице Андреевка у корпуса 1625А. Разделить парковку и тротуары деревьями. Убрать слишком глубокие карманы для заезда автобусов.

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Метки:
пешеходы, безопасность дорожного движения, микрорайон 14, пешеходный переход, улица александровка, фонд городские проекты
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Обсуждение
Алекс Алексеев
Вчера, 16:55
Хорошие предложения.
У меня вызывает вопрос необходимость там светофоров. Одной рукой делаем регулируемые переходы, нерегулируемыми, внедряя белую фазу. Другой рукой расставляем везде светофоры?

Или это "дань" Антоновичу?
Александр Эрлих
Вчера, 19:19
Одной рукой делаем регулируемые переходы, нерегулируемыми, внедряя белую фазу. Другой рукой расставляем везде светофоры
Сейчас есть принципиальная позиция, что не должно быть нерегулируемых переходов через дорогу с числом полос больше двух
Ирина Конькова
4 часа назад
Считаю, что светофоры с кнопкой очень удобны для всех участников движения вместо лежачих полицейских. Просто не могу не нарадоваться им.
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